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Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче взятки

Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче взятки - РИА Новости, 18.06.2024

Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче взятки

Руководитель УФНС России по Ростовской области задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу, срок его задержания продлен до 20 июня, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:07

2024-06-18T23:07

2024-06-18T23:07

происшествия

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ростовская область

воронеж

федеральная налоговая служба (фнс россии)

воронежский государственный университет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн - РИА Новости. Руководитель УФНС России по Ростовской области задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу, срок его задержания продлен до 20 июня, сообщается на сайте Ленинского районного суда Воронежа. "Состоялось рассмотрение ходатайства следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя УФНС России по Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ, а именно дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере", - говорится в сообщении. В судебном заседании следователь просил отложить решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлив срок задержания на 72 часа для восполнения материалов дела. Суд принял решение продлить срок задержания подозреваемого до 20 июня. Аналогичные решения были приняты в отношении руководителя межрайонной инспекции ФНС России №25 по Ростовской области, задержанного по подозрению в передаче взятки, а также в отношении заведующего кафедрой "Налоги и налогообложение" Ростовского государственного экономического университета, подозреваемого в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере. В понедельник стало известно, что по подозрению в даче взятки был задержан ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за "диссертацию своей жены, которую она не писала".

https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

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происшествия, россия, ростовская область, воронеж, федеральная налоговая служба (фнс россии), воронежский государственный университет