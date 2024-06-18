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В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона

В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона - РИА Новости, 18.06.2024

В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона

Двое слесарей, менявших трубы в подвале дома в подмосковной Лобне, получили ожоги после хлопка газового баллона, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:59

2024-06-18T14:59

2024-06-18T15:03

происшествия

лобня

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое слесарей, менявших трубы в подвале дома в подмосковной Лобне, получили ожоги после хлопка газового баллона, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России. "Восемнадцатого июня 2024 года двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении жилого дома в городе Лобне. Однако при проведении сварочных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого двое мужчин получили ожоги тела различной степени тяжести", - говорится в сообщении. По данному факту организована проверка, на месте работают следователи.

https://ria.ru/20240503/sk-1943728925.html

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происшествия, лобня, россия, следственный комитет россии (ск рф)