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В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона - РИА Новости, 18.06.2024
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14:59 18.06.2024 (обновлено: 15:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vzryv-1953684167.html
В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона
В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона
Двое слесарей, менявших трубы в подвале дома в подмосковной Лобне, получили ожоги после хлопка газового баллона, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:59
2024-06-18T15:03
происшествия
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россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое слесарей, менявших трубы в подвале дома в подмосковной Лобне, получили ожоги после хлопка газового баллона, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России. "Восемнадцатого июня 2024 года двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении жилого дома в городе Лобне. Однако при проведении сварочных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого двое мужчин получили ожоги тела различной степени тяжести", - говорится в сообщении. По данному факту организована проверка, на месте работают следователи.
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происшествия, лобня, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лобня, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона

В подмосковной Лобне двое слесарей получили ожоги после взрыва газового баллона

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramМесто взрыва газа в подвале дома в Лобне
Место взрыва газа в подвале дома в Лобне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Место взрыва газа в подвале дома в Лобне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое слесарей, менявших трубы в подвале дома в подмосковной Лобне, получили ожоги после хлопка газового баллона, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.
"Восемнадцатого июня 2024 года двое слесарей управляющей компании производили замену водопроводных труб в подвальном помещении жилого дома в городе Лобне. Однако при проведении сварочных работ произошел хлопок газового баллона, в результате которого двое мужчин получили ожоги тела различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По данному факту организована проверка, на месте работают следователи.
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