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ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
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15:36 18.06.2024 (обновлено: 15:40 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/vydvorenie-1953701132.html
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:36
2024-06-18T15:40
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
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россия, госдума рф, общество, мигранты
Россия, Госдума РФ, Общество, Мигранты
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев

Госдума приняла в I чтении проект о полномочиях МВД по выдворению иностранцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел.
По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект о новом порядке высылки иностранцев
Вчера, 15:29
 
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