https://ria.ru/20240618/vydvorenie-1953701132.html

ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев

ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024

ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:36

2024-06-18T15:36

2024-06-18T15:40

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мигранты

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, общество, мигранты