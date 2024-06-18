https://ria.ru/20240618/vydvorenie-1953701132.html
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 18.06.2024
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:36
2024-06-18T15:36
2024-06-18T15:40
россия
госдума рф
общество
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, мигранты
Россия, Госдума РФ, Общество, Мигранты
ГД приняла в I чтении проект о праве органов МВД выдворять иностранцев
Госдума приняла в I чтении проект о полномочиях МВД по выдворению иностранцев
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел.
По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.