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Экс-глава Гагаузии призвала ОБСЕ наблюдать за выборами в Молдавии - РИА Новости, 18.06.2024
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21:40 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/vybory-1953817569.html
Экс-глава Гагаузии призвала ОБСЕ наблюдать за выборами в Молдавии
Экс-глава Гагаузии призвала ОБСЕ наблюдать за выборами в Молдавии - РИА Новости, 18.06.2024
Экс-глава Гагаузии призвала ОБСЕ наблюдать за выборами в Молдавии
Экс-глава Гагаузии, лидер ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах призвала во вторник Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) срочно... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:40
2024-06-18T21:40
в мире
молдавия
гагаузия
сша
майя санду
ирина влах
обсе
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах призвала во вторник Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) срочно открыть миссию по наблюдению за выборами президента, не дожидаясь их старта, поскольку власти республики уже готовят массовые фальсификации. Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, кроме того, по ее инициативе в стране пройдет референдум по европейской интеграции. Плебисцит пройдет в один день с выборами главы республики. "Уже сейчас готовятся массовые фальсификации президентских выборов, поэтому нет смысла ждать официального старта кампании. Будет правильно, если о нарушениях властей на международном уровне скажут не после выборов, а уже сегодня, когда эти злоупотребления происходят. Поэтому сегодня я обратилась в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с призывом открыть миссию по наблюдению за выборами в Молдове уже на этом этапе", — сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале. По ее словам, массовые фальсификации президентских выборов готовятся властями в виде незаконной агитации, голосования по почте и ужесточения методов борьбы с оппонентами Майи Санду. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240530/deputat-1949532739.html
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в мире, молдавия, гагаузия, сша, майя санду, ирина влах, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, возрождение
В мире, Молдавия, Гагаузия, США, Майя Санду, Ирина Влах, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Возрождение
Экс-глава Гагаузии призвала ОБСЕ наблюдать за выборами в Молдавии

Влах призвала ОБСЕ срочно создать миссию по наблюдению за выборами в Молдавии

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах призвала во вторник Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) срочно открыть миссию по наблюдению за выборами президента, не дожидаясь их старта, поскольку власти республики уже готовят массовые фальсификации.
Выборы президента Молдавии запланированы на 20 октября. Президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок, кроме того, по ее инициативе в стране пройдет референдум по европейской интеграции. Плебисцит пройдет в один день с выборами главы республики.
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"Уже сейчас готовятся массовые фальсификации президентских выборов, поэтому нет смысла ждать официального старта кампании. Будет правильно, если о нарушениях властей на международном уровне скажут не после выборов, а уже сегодня, когда эти злоупотребления происходят. Поэтому сегодня я обратилась в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с призывом открыть миссию по наблюдению за выборами в Молдове уже на этом этапе", — сказала Влах в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
По ее словам, массовые фальсификации президентских выборов готовятся властями в виде незаконной агитации, голосования по почте и ужесточения методов борьбы с оппонентами Майи Санду.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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