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СМИ: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой" - РИА Новости, 18.06.2024
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20:07 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/vengriya-1953803193.html
СМИ: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой"
СМИ: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой" - РИА Новости, 18.06.2024
СМИ: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой"
Венгрия представила девиз периода своего председательства в Совете ЕС, он будет звучать как "Сделаем Европу вновь великой", сообщает издание Politico. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:07
2024-06-18T20:07
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Венгрия представила девиз периода своего председательства в Совете ЕС, он будет звучать как "Сделаем Европу вновь великой", сообщает издание Politico. Похожий девиз "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again) был предвыборным лозунгом экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. "Венгрия объявила, что девиз ее предстоящего шестимесячного председательства в Совете ЕС будет "Сделаем Европу вновь великой", - пишет издание. Как сообщает Politico, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока пояснил, что этот девиз выражает идеи силы в единстве, сохранения самобытности стран-членов Евросоюза и возможности ЕС стать "независимым глобальным актором в меняющемся мире". Также издание отмечает, что логотип председательского срока Венгрии будет представлен кубиком Рубика, который, по словам Боки, представляет собой "сущность венгерского гения". Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарля Мишеля, ранее заявившего о желании баллотироваться в Европарламент нового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
https://ria.ru/20240614/orban-1952822098.html
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в мире, венгрия, сша, бельгия, дональд трамп, шарль мишель, евросовет, евросоюз, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Бельгия, Дональд Трамп, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Виктор Орбан
СМИ: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой"

Politico: Венгрия возглавит Совет ЕС под девизом "Сделаем Европу вновь великой"

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Венгрия представила девиз периода своего председательства в Совете ЕС, он будет звучать как "Сделаем Европу вновь великой", сообщает издание Politico.
Похожий девиз "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again) был предвыборным лозунгом экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Евросоюз получил отсрочку
11 июня, 08:00
"Венгрия объявила, что девиз ее предстоящего шестимесячного председательства в Совете ЕС будет "Сделаем Европу вновь великой", - пишет издание.
Как сообщает Politico, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока пояснил, что этот девиз выражает идеи силы в единстве, сохранения самобытности стран-членов Евросоюза и возможности ЕС стать "независимым глобальным актором в меняющемся мире". Также издание отмечает, что логотип председательского срока Венгрии будет представлен кубиком Рубика, который, по словам Боки, представляет собой "сущность венгерского гения".
Право на шесть месяцев возглавлять Совет ЕС переходит странам союза по очереди на основании принципа ротации. В начале 2024 года председателем Совета стала Бельгия. В начале июля председательство перейдет к Венгрии. Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан может временно занять пост президента Евросовета в случае, если лидеры ЕС не смогут своевременно избрать преемника Шарля Мишеля, ранее заявившего о желании баллотироваться в Европарламент нового созыва и намерении в связи с этим досрочно покинуть кресло президента Евросовета.
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В миреВенгрияСШАБельгияДональд ТрампШарль МишельЕвросоветЕвросоюзВиктор Орбан
 
 
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