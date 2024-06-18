https://ria.ru/20240618/universitet-1953636100.html
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ - РИА Новости, 18.06.2024
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ
Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:45
2024-06-18T12:45
2024-06-18T12:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
минск
вячеслав володин
госдума рф
белоруссия
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156200/79/1562007902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3801dcca428077c51270c4dd3e2f5a9.jpg
МИНСК, 18 июн — РИА Новости. Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. "Поддержать инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства и организовать разработку данного проекта с учетом стратегических научно-технических направлений, предназначенных в том числе на обеспечение комплексной безопасности Союзного государства", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156200/79/1562007902_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b83661d3e76ae280064104f05826cef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, белоруссия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Белоруссия, Союзное государство