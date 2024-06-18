https://ria.ru/20240618/universitet-1953636100.html

Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ

Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ - РИА Новости, 18.06.2024

Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ

Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:45

2024-06-18T12:45

2024-06-18T12:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

минск

вячеслав володин

госдума рф

белоруссия

союзное государство

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МИНСК, 18 июн — РИА Новости. Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. "Поддержать инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства и организовать разработку данного проекта с учетом стратегических научно-технических направлений, предназначенных в том числе на обеспечение комплексной безопасности Союзного государства", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, белоруссия, союзное государство