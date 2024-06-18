Рейтинг@Mail.ru
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:45 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/universitet-1953636100.html
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ - РИА Новости, 18.06.2024
Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ
Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:45
2024-06-18T12:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
минск
вячеслав володин
госдума рф
белоруссия
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156200/79/1562007902_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3801dcca428077c51270c4dd3e2f5a9.jpg
МИНСК, 18 июн — РИА Новости. Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин. "Поддержать инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства и организовать разработку данного проекта с учетом стратегических научно-технических направлений, предназначенных в том числе на обеспечение комплексной безопасности Союзного государства", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156200/79/1562007902_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b83661d3e76ae280064104f05826cef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, вячеслав володин, госдума рф, белоруссия, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Белоруссия, Союзное государство

Парламентское собрание поддержало создание Сетевого университета СГ

© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияПарламентское собрание Союзного Государства
Парламентское собрание Союзного Государства - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
Парламентское собрание Союзного Государства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 июн — РИА Новости. Парламентское собрание Союзного государства рекомендовало поддержать Минобразованию РФ и Минобразованию РБ инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
"Поддержать инициативу создания Сетевого университета высоких технологий Союзного государства и организовать разработку данного проекта с учетом стратегических научно-технических направлений, предназначенных в том числе на обеспечение комплексной безопасности Союзного государства", - сказано в документе.
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Минске призвали контролировать развитие Союзного государства
Вчера, 12:57
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияМинскВячеслав ВолодинГосдума РФБелоруссияСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала