https://ria.ru/20240618/ukraina-1953799639.html

Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине

Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине

Канцлер Олаф Шольц заверил своих сограждан, что правительство Германии не будет ввязываться в какие-либо "авантюры" относительно конфликта на Украине и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:53

2024-06-18T19:53

2024-06-18T19:53

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Олаф Шольц заверил своих сограждан, что правительство Германии не будет ввязываться в какие-либо "авантюры" относительно конфликта на Украине и продолжит проводить "благоразумную политику", об этом он заявил на совместной с главами федеральных земель страны пресс-конференции. "Все могут положиться на то, что политика федерального правительства под моим руководством будет как и прежде опираться на благоразумие. И так будет и в будущем. Это основа для того, чтобы все, кто справедливо обеспокоен таким крупным жестоким конфликтом, знали, что они могут положиться на то, что со стороны немецкой политики не будет авантюр, которых следует опасаться", - заявил он. Шольц подчеркнул, что правительство намерено выполнять свои задачи таким образом, чтобы безопасность Европы была гарантирована, "Украина была способна защитить свою независимость, но также не терялась из виду перспектива скорого восстановления безопасности и сплоченности в Европе". В качестве примера Шольц привел недавнюю конференцию в Швейцарии, которая является "маленьким первым шагом" в данную сторону. Ранее канцлер Германии сравнил конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад" - конкретные мирные переговоры по Украине. В мае правительство Германии ознакомило общественность со своим решением разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер заверил тогда, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта, однако в обществе разгорелась дискуссия о возможных последствиях данного шага. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц