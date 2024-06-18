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Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953799639.html
Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине
Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине
Канцлер Олаф Шольц заверил своих сограждан, что правительство Германии не будет ввязываться в какие-либо "авантюры" относительно конфликта на Украине и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:53
2024-06-18T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Олаф Шольц заверил своих сограждан, что правительство Германии не будет ввязываться в какие-либо "авантюры" относительно конфликта на Украине и продолжит проводить "благоразумную политику", об этом он заявил на совместной с главами федеральных земель страны пресс-конференции. "Все могут положиться на то, что политика федерального правительства под моим руководством будет как и прежде опираться на благоразумие. И так будет и в будущем. Это основа для того, чтобы все, кто справедливо обеспокоен таким крупным жестоким конфликтом, знали, что они могут положиться на то, что со стороны немецкой политики не будет авантюр, которых следует опасаться", - заявил он. Шольц подчеркнул, что правительство намерено выполнять свои задачи таким образом, чтобы безопасность Европы была гарантирована, "Украина была способна защитить свою независимость, но также не терялась из виду перспектива скорого восстановления безопасности и сплоченности в Европе". В качестве примера Шольц привел недавнюю конференцию в Швейцарии, которая является "маленьким первым шагом" в данную сторону. Ранее канцлер Германии сравнил конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад" - конкретные мирные переговоры по Украине. В мае правительство Германии ознакомило общественность со своим решением разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер заверил тогда, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта, однако в обществе разгорелась дискуссия о возможных последствиях данного шага. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц
Шольц пообещал не впутывать Германию в "авантюры" по Украине

Шольц: Германия продолжит проводить благоразумную политику по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Олаф Шольц заверил своих сограждан, что правительство Германии не будет ввязываться в какие-либо "авантюры" относительно конфликта на Украине и продолжит проводить "благоразумную политику", об этом он заявил на совместной с главами федеральных земель страны пресс-конференции.
"Все могут положиться на то, что политика федерального правительства под моим руководством будет как и прежде опираться на благоразумие. И так будет и в будущем. Это основа для того, чтобы все, кто справедливо обеспокоен таким крупным жестоким конфликтом, знали, что они могут положиться на то, что со стороны немецкой политики не будет авантюр, которых следует опасаться", - заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Шольц подчеркнул, что правительство намерено выполнять свои задачи таким образом, чтобы безопасность Европы была гарантирована, "Украина была способна защитить свою независимость, но также не терялась из виду перспектива скорого восстановления безопасности и сплоченности в Европе".
В качестве примера Шольц привел недавнюю конференцию в Швейцарии, которая является "маленьким первым шагом" в данную сторону. Ранее канцлер Германии сравнил конференцию в Швейцарии с "растением", которое следует "поливать" для того, чтобы расцвёл "сад" - конкретные мирные переговоры по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
25 мая, 08:00
В мае правительство Германии ознакомило общественность со своим решением разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер заверил тогда, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта, однако в обществе разгорелась дискуссия о возможных последствиях данного шага.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф Шольц
 
 
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