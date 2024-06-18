https://ria.ru/20240618/ukraina-1953794835.html
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг - РИА Новости, 18.06.2024
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг
На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:27
2024-06-18T19:27
2024-06-18T19:27
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около водопада "Шипот" в Закарпатской области, сообщает во вторник украинское издание "Страна". "Похищение людей, повреждение имущества, психологическое и физическое насилие – такая она, закарпатская гостеприимность… Они ходили по полянам, ломали шалаши и палатки, разбили солнечную панель и музыкальные инструменты, угрожали, что все подпалят. Спалят нас вместе с жилищами", - приводит издание в Telegram-канале слова девушки, которая была среди отдыхающих в кемпинге. Она уточнила, что инцидент произошел 11 июня, в погроме участвовало около 20 человек, половина из которых была в военной форме, остальные - в полицейской, при этом на форме не было, как она утверждает, опознавательных знаков или шевронов. "Они не вели видеофиксацию, выбивали из рук телефоны, когда кто-то из отдыхающих пытался снять видео", - добавила она. По словам девушки, при просьбе представить документы и разъяснить мотив их действий, в ответ звучали только угрозы.
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в мире, украина, закарпатская область
В мире, Украина, Закарпатская область
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг
"Страна": на Украине группа мужчин в военной форме устроила погром в кемпинге
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около водопада "Шипот" в Закарпатской области, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Похищение людей, повреждение имущества, психологическое и физическое насилие – такая она, закарпатская гостеприимность… Они ходили по полянам, ломали шалаши и палатки, разбили солнечную панель и музыкальные инструменты, угрожали, что все подпалят. Спалят нас вместе с жилищами", - приводит издание в Telegram-канале слова девушки, которая была среди отдыхающих в кемпинге.
Она уточнила, что инцидент произошел 11 июня, в погроме участвовало около 20 человек, половина из которых была в военной форме, остальные - в полицейской, при этом на форме не было, как она утверждает, опознавательных знаков или шевронов. "Они не вели видеофиксацию, выбивали из рук телефоны, когда кто-то из отдыхающих пытался снять видео", - добавила она. По словам девушки, при просьбе представить документы и разъяснить мотив их действий, в ответ звучали только угрозы.