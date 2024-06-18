Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953794835.html
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг - РИА Новости, 18.06.2024
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг
На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:27
2024-06-18T19:27
в мире
украина
закарпатская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930985635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d27894084ddd899224f96d3021aaea32.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около водопада "Шипот" в Закарпатской области, сообщает во вторник украинское издание "Страна". "Похищение людей, повреждение имущества, психологическое и физическое насилие – такая она, закарпатская гостеприимность… Они ходили по полянам, ломали шалаши и палатки, разбили солнечную панель и музыкальные инструменты, угрожали, что все подпалят. Спалят нас вместе с жилищами", - приводит издание в Telegram-канале слова девушки, которая была среди отдыхающих в кемпинге. Она уточнила, что инцидент произошел 11 июня, в погроме участвовало около 20 человек, половина из которых была в военной форме, остальные - в полицейской, при этом на форме не было, как она утверждает, опознавательных знаков или шевронов. "Они не вели видеофиксацию, выбивали из рук телефоны, когда кто-то из отдыхающих пытался снять видео", - добавила она. По словам девушки, при просьбе представить документы и разъяснить мотив их действий, в ответ звучали только угрозы.
https://ria.ru/20240618/zaporozhe-1953725632.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930985635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5aa3b72d959e67da273ab878fb9cdf1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, закарпатская область
В мире, Украина, Закарпатская область
На западе Украины мужчины в камуфляже и форме полиции разгромили кемпинг

"Страна": на Украине группа мужчин в военной форме устроила погром в кемпинге

© iStock.com / VitalalpОтдых на природе
Отдых на природе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / Vitalalp
Отдых на природе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Украине группа мужчин, половина из которых была одета в военную форму, а другая половина - в форму полиции, устроила погром в молодежном кемпинге около водопада "Шипот" в Закарпатской области, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Похищение людей, повреждение имущества, психологическое и физическое насилие – такая она, закарпатская гостеприимность… Они ходили по полянам, ломали шалаши и палатки, разбили солнечную панель и музыкальные инструменты, угрожали, что все подпалят. Спалят нас вместе с жилищами", - приводит издание в Telegram-канале слова девушки, которая была среди отдыхающих в кемпинге.
Она уточнила, что инцидент произошел 11 июня, в погроме участвовало около 20 человек, половина из которых была в военной форме, остальные - в полицейской, при этом на форме не было, как она утверждает, опознавательных знаков или шевронов. "Они не вели видеофиксацию, выбивали из рук телефоны, когда кто-то из отдыхающих пытался снять видео", - добавила она. По словам девушки, при просьбе представить документы и разъяснить мотив их действий, в ответ звучали только угрозы.
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Рогов рассказал, как в Запорожье называют сотрудников ТЦК и полицейских
Вчера, 16:27
 
В миреУкраинаЗакарпатская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала