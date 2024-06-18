https://ria.ru/20240618/ukraina-1953759332.html

В Раде не исключили новое снижение возраста мобилизации на Украине

В Раде не исключили новое снижение возраста мобилизации на Украине - РИА Новости, 18.06.2024

В Раде не исключили новое снижение возраста мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:41

2024-06-18T17:41

2024-06-18T17:41

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. "Если мы говорим о том, что все еще продолжаем борьбу за собственное существование, да, нам нужно уменьшение возраста для участия в боевых действиях. И то, что сейчас его снизили с 27 до 25 (лет - ред.), мы должны смотреть реально, при условии, что (конфликт – ред.) будет продолжен, не исключено, что это не последние изменения относительно призывного возраста для мобилизации", - сказал Лозинский в интервью изданию "Лига", видео которого опубликовано в YouTube-канале. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины