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На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева" - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 18.06.2024 (обновлено: 21:03 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html
На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева"
На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева" - РИА Новости, 18.06.2024
На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева"
В Киеве похоронили погибшего украинского военного пилота Валентина Коренчука с позывным "Бджоляр" по прозвищу "Призрак Киева" , об этом сообщило издание "New... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:54
2024-06-18T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Киеве похоронили погибшего украинского военного пилота Валентина Коренчука с позывным "Бджоляр" по прозвищу "Призрак Киева" , об этом сообщило издание "New Voice" со ссылкой на Командование воздушных сил Украины."Во вторник, 18 июня, в Киеве попрощались с боевым летчиком 40 бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных сил ВСУ, полковником Валентином Коренчуком с позывным "Бджоляр", — говорится в публикации.По данным издания, Коренчук принимал участие в боевых действиях с самого начала Специально военной операции, а в апреле 2024 года "совершил свой последний вылет".
https://ria.ru/20240618/general-1953807888.html
https://ria.ru/20240618/kiev-1953707413.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Киев
На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева"

На Украине похоронили погибшего пилота по прозвищу "Призрак Киева"

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Киеве похоронили погибшего украинского военного пилота Валентина Коренчука с позывным "Бджоляр" по прозвищу "Призрак Киева" , об этом сообщило издание "New Voice" со ссылкой на Командование воздушных сил Украины.
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"Во вторник, 18 июня, в Киеве попрощались с боевым летчиком 40 бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных сил ВСУ, полковником Валентином Коренчуком с позывным "Бджоляр", — говорится в публикации.
По данным издания, Коренчук принимал участие в боевых действиях с самого начала Специально военной операции, а в апреле 2024 года "совершил свой последний вылет".
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