https://ria.ru/20240618/ukraina-1953741797.html

На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева"

На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева" - РИА Новости, 18.06.2024

На Украине похоронили погибшего "Призрака Киева"

В Киеве похоронили погибшего украинского военного пилота Валентина Коренчука с позывным "Бджоляр" по прозвищу "Призрак Киева" , об этом сообщило издание "New... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:54

2024-06-18T16:54

2024-06-18T21:03

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Киеве похоронили погибшего украинского военного пилота Валентина Коренчука с позывным "Бджоляр" по прозвищу "Призрак Киева" , об этом сообщило издание "New Voice" со ссылкой на Командование воздушных сил Украины."Во вторник, 18 июня, в Киеве попрощались с боевым летчиком 40 бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных сил ВСУ, полковником Валентином Коренчуком с позывным "Бджоляр", — говорится в публикации.По данным издания, Коренчук принимал участие в боевых действиях с самого начала Специально военной операции, а в апреле 2024 года "совершил свой последний вылет".

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