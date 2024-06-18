Рейтинг@Mail.ru
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 18.06.2024 (обновлено: 13:58 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953659022.html
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине
Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:53
2024-06-18T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
португалия
ближний восток
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
МАДРИД, 18 июн - РИА Новости. Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. Его слова приводит новостное агентство Lusa."Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - сказал он.По мнению главы государства, "мы видим, что трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". Кроме того, он обратил внимание на то, что на данный момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо. В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках договора правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
украина
португалия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, португалия, ближний восток, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Португалия, Ближний Восток, Владимир Зеленский
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине

Ди Соуза призвал Запад отказаться от двойных стандартов в конфликте на Украине

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 18 июн - РИА Новости. Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. Его слова приводит новостное агентство Lusa.
"Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - сказал он.
По мнению главы государства, "мы видим, что трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". Кроме того, он обратил внимание на то, что на данный момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо.
В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках договора правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПортугалияБлижний ВостокВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала