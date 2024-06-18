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Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине
Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:53
2024-06-18T13:53
2024-06-18T13:58
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МАДРИД, 18 июн - РИА Новости. Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. Его слова приводит новостное агентство Lusa."Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - сказал он.По мнению главы государства, "мы видим, что трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". Кроме того, он обратил внимание на то, что на данный момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо. В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках договора правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году.
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в мире, украина, португалия, ближний восток, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Португалия, Ближний Восток, Владимир Зеленский
Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине
Ди Соуза призвал Запад отказаться от двойных стандартов в конфликте на Украине