https://ria.ru/20240618/ukraina-1953659022.html

Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине

Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Глава Португалии призвал избегать двойных стандартов в конфликте на Украине

Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:53

2024-06-18T13:53

2024-06-18T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

португалия

ближний восток

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МАДРИД, 18 июн - РИА Новости. Страны Запада должны отказаться от политики двойных стандартов при оценке конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, сказал президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на мероприятии в Португало-американском фонде развития (FLAD) в Лиссабоне. Его слова приводит новостное агентство Lusa."Поэтому нам нужно смотреть на эти конфликты более комплексно, избегая двойных стандартов в области международного права, привлекая Китай к обоим решениям (конфликтов на Украине и Ближнем Востоке - ред.), сохраняя трансатлантический альянс очень сильным, очень, очень сильным, уменьшая мощь России на Украине и Ближнем Востоке", - сказал он.По мнению главы государства, "мы видим, что трансатлантические отношения работают слаженно на Украине, но с трудностями в Газе". Кроме того, он обратил внимание на то, что на данный момент сплоченность России и Китая сильнее, чем когда-либо. В конце мая сообщалось, что Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Лиссабоне. В рамках договора правительство Португалии предоставит Киеву пакет экономической и военной помощи на сумму 126 миллионов евро в 2024 году.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

украина

португалия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, португалия, ближний восток, владимир зеленский