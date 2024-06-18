https://ria.ru/20240618/ukraina-1953657031.html

Пятерых украинцев задержали при попытке сбежать в Венгрию

Пятерых украинцев задержали при попытке сбежать в Венгрию - РИА Новости, 18.06.2024

Пятерых украинцев задержали при попытке сбежать в Венгрию

Во вторник были задержаны пятеро мужчин, которые через реку Тиса пытались сбежать в Венгрию, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:47

2024-06-18T13:47

2024-06-18T13:53

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Во вторник были задержаны пятеро мужчин, которые через реку Тиса пытались сбежать в Венгрию, в отношении них составлены административные протоколы, сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале."Сломав пограничный забор и с резиновой лодкой в руках направлялись к Тисе пятеро украинцев, таким образом они пытались добраться до Венгрии. Но в 150 метрах от реки наткнулись на пограничный наряд, который их и задержал", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в отношении мужчин составлены административные протоколы. Отмечается, что за организацию "переправы" они заплатили от 7 до 10 тысяч долларов. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным ведомства, с февраля 2022 года в реке Тиса, на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240603/uklonist-1950217580.html

https://ria.ru/20240428/uklonisty-1942907465.html

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в мире, украина, венгрия, румыния, владимир зеленский