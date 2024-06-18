https://ria.ru/20240618/ukraina-1953561176.html

Эксперт указал на важность участия России в переговорах по Украине

Эксперт указал на важность участия России в переговорах по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Эксперт указал на важность участия России в переговорах по Украине

Фундамент для выполнения пунктов совместного коммюнике, подписанного по итогам саммита по Украине в Швейцарии, крайне хрупкий, без участия России любой план... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:06

2024-06-18T06:06

2024-06-18T06:06

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Фундамент для выполнения пунктов совместного коммюнике, подписанного по итогам саммита по Украине в Швейцарии, крайне хрупкий, без участия России любой план мирного решения, скорее всего, не будет иметь необходимой легитимности и возможности реализации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. "В связи со сложностью украинского вопроса все еще существует значительная неопределенность относительно того, смогут ли три пункта, согласованные в совместном коммюнике по итогам "мирного саммита", оправдать ожидания и быть по-настоящему реализованы", - заявил Дин Цзяньвэй. Он отметил, что "кризис на Украине продолжается уже третий год, и существует риск его дальнейшего разрастания, главным приоритетом является скорейшее достижение прекращения огня и боевых действий, крайне важно, чтобы обе стороны конфликта действительно смогли это реализовать". "Нет сомнений, что у России и Украины существует множество расхождений с точки зрения условий мирных переговоров, что затрудняет проведение мирных переговоров в краткосрочной перспективе. В настоящее время у обеих сторон нет основы для мирных переговоров, основное внимание уделяется территориальному вопросу, и ни Россия, ни Украина к компромиссу в этом вопросе прийти не могут", - указал он. По словам эксперта, поскольку разногласия между двумя сторонами по ключевому территориальному вопросу преодолеть крайне сложно, "перспектива достижения мира посредством переговоров в краткосрочной перспективе не внушает оптимизма". "Можно сказать, что из-за отсутствия России фундамент для реализации политического предложения из трех пунктов, заложенного в совместном коммюнике, подписанном на мирном саммите, очень хрупкий", - указал Дин Цзяньвэй. В частности, добавил он, внутри западного лагеря существуют некоторые разногласия, которые не следует недооценивать. "Во-первых, без участия России любой план мирного решения, скорее всего, не будет иметь необходимой легитимности и возможности исполнения. Во-вторых, без участия России мирное соглашение может быть смещено в сторону интересов только одной стороны и не отражать баланс и справедливость для обеих сторон конфликта", - подчеркнул аналитик. В-третьих, заявил он, "без участия России достигнутое мирное соглашение, возможно, не сможет разрешить фундаментальные проблемы безопасности и политические требования, соответственно, не позволит добиться прочного мира". "Поэтому только в случае, если территориальный вопрос будет решаться честно и справедливо в рамках Конвенции ООН посредством дипломатических усилий и при посредничестве международного сообщества, тогда и другие вопросы можно будет легко решить. Обе стороны должны проявить искренность и пойти навстречу друг другу, чтобы создать условия для мирных переговоров. Несомненно, это сложный и длительный процесс", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. В прошлую пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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