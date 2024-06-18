https://ria.ru/20240618/ukraina-1953546742.html
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Противники РФ снабжают киевский режим деньгами, оружием и разведданными, подталкивая использовать оружие для ударов по России, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:39
2024-06-18T00:39
2024-06-18T00:39
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Противники РФ снабжают киевский режим деньгами, оружием и разведданными, подталкивая использовать оружие для ударов по России, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Вместе с тем, напротив, наши противники продолжают снабжать неонацистский киевский режим деньгами, оружием и разведывательными данными, позволяют и фактически подталкивают использовать современное западное оружие и технику для нанесения ударов по российской территории. Причём чаще всего – по заведомо мирным целям. Они грозятся направить на Украину свои воинские контингенты", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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россия, украина, владимир путин, в мире, киев
Россия, Украина, Владимир Путин, В мире, Киев
Противники России снабжают Киев оружием, заявил Путин
Путин: США подталкивают Киев использовать западное оружие для ударов по России