https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953653745.html

Польский солдат получил серьезное ранение во время учений

Польский солдат получил серьезное ранение во время учений - РИА Новости, 18.06.2024

Польский солдат получил серьезное ранение во время учений

Подвижный элемент антенны комплекса ПВО серьезно ранил польского солдата во время учений на севере Польши, сообщило командование. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:38

2024-06-18T13:38

2024-06-18T13:38

в мире

польша

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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Подвижный элемент антенны комплекса ПВО серьезно ранил польского солдата во время учений на севере Польши, сообщило командование. "Несчастный случай во время учений. 17 июня около полудня во время боевой подготовки на полигоне 8-го Кошалинского зенитного полка в Зегже-Поморском произошел несчастный случай с военнослужащим 8-го полка при боевой работе на зенитной системе", - сообщила 12-я Щецинская механизированная дивизия в соцсети Х. На место немедленно была вызвана бригада медиков. После оказания первой медицинской помощи, согласно решению врача, военнослужащий был доставлен на вертолете в госпиталь в Кошалине. "Обстоятельства происшествия расследует военная полиция Кошалина", - сообщили в дивизии.

https://ria.ru/20240617/vzryv-1953458601.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша