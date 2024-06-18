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Польский солдат получил серьезное ранение во время учений
Польский солдат получил серьезное ранение во время учений - РИА Новости, 18.06.2024
Польский солдат получил серьезное ранение во время учений
Подвижный элемент антенны комплекса ПВО серьезно ранил польского солдата во время учений на севере Польши, сообщило командование. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:38
2024-06-18T13:38
2024-06-18T13:38
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ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Подвижный элемент антенны комплекса ПВО серьезно ранил польского солдата во время учений на севере Польши, сообщило командование. "Несчастный случай во время учений. 17 июня около полудня во время боевой подготовки на полигоне 8-го Кошалинского зенитного полка в Зегже-Поморском произошел несчастный случай с военнослужащим 8-го полка при боевой работе на зенитной системе", - сообщила 12-я Щецинская механизированная дивизия в соцсети Х. На место немедленно была вызвана бригада медиков. После оказания первой медицинской помощи, согласно решению врача, военнослужащий был доставлен на вертолете в госпиталь в Кошалине. "Обстоятельства происшествия расследует военная полиция Кошалина", - сообщили в дивизии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Польский солдат получил серьезное ранение во время учений
Элемент антенны комплекса ПВО тяжело ранил польского солдата во время учений
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Подвижный элемент антенны комплекса ПВО серьезно ранил польского солдата во время учений на севере Польши, сообщило командование.
"Несчастный случай во время учений. 17 июня около полудня во время боевой подготовки на полигоне 8-го Кошалинского зенитного полка в Зегже-Поморском произошел несчастный случай с военнослужащим 8-го полка при боевой работе на зенитной системе", - сообщила 12-я Щецинская механизированная дивизия в соцсети Х.
На место немедленно была вызвана бригада медиков. После оказания первой медицинской помощи, согласно решению врача, военнослужащий был доставлен на вертолете в госпиталь в Кошалине.
"Обстоятельства происшествия расследует военная полиция Кошалина", - сообщили в дивизии.