https://ria.ru/20240618/turtsiya-1953569626.html

В Турции обвинили Запад в попытке уничтожить экономику страны

В Турции обвинили Запад в попытке уничтожить экономику страны - РИА Новости, 18.06.2024

В Турции обвинили Запад в попытке уничтожить экономику страны

Турцию вынуждают подключиться к санкциям против России, чтобы уничтожить экономику республики, ослабить Анкару перед большими планами США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:47

2024-06-18T08:47

2024-06-18T08:47

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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Турцию вынуждают подключиться к санкциям против России, чтобы уничтожить экономику республики, ослабить Анкару перед большими планами США, заявил РИА Новости турецкий историк, политический аналитик Мехмет Перинчек. "Коллективный Запад использует украинский вопрос не только против России, но и Турции. Украина – метод для достижения целей по окружению России и Турции на Чёрном море. Если США будут безуспешны на Украине, это обезопасит Турцию от угроз Вашингтона в Сирии и Восточном Средиземноморье", - заявил собеседник агентства. По его словам, Турция нуждается в "более последовательной политике по Украине". "Помощь, оказанная Анкарой Киеву, оборачивается терактами по "Турецкому потоку", угрозой эмбарго турецким банкам, турецкому бизнесу. Ещё в 2018 году США и Украина подписали меморандум с целью препятствовать "Турецкому потоку", - напомнил аналитик. По мнению Перинчека, препятствование планам США по Украине стало вопросом национальной, экономической, энергетической безопасности Турции. "Турцию вынуждают подключиться к санкциям против России с той целью, чтобы уничтожить экономику самой Турции. Санкции против России – направлены против Турции, чтобы ослабить Турцию, сделать так, чтобы она не сопротивлялась планам США", - сказал Перинчек. По мнению историка, украинский вопрос также используется для ухудшения отношений Турции и России, чтобы оставить Анкару одной, без партнёров. "В случае вероятных переговоров лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях ШОС в Астане, турецкий лидер должен оценить эти переговоры, обсудить меры, которые будут препятствовать планам США на Украине", - сказал собеседник агентства. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240614/turtsiya-1953043468.html

https://ria.ru/20240502/s-400-1943557930.html

https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948302204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, ибрагим калын, шос, турецкий поток