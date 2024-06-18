https://ria.ru/20240618/tuberkulez-1953666093.html

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье

Заболеваемость туберкулезом на территории Подмосковья снизилась на 12% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:10

2024-06-18T14:10

2024-06-18T14:10

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом на территории Подмосковья снизилась на 12% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В регионе проводится комплексная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что достичь таких результатов позволила активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия. Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Для оказания помощи в регионе работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.

https://ria.ru/20231218/tuberkulez-1916504561.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)