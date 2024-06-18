https://ria.ru/20240618/tuberkulez-1953666093.html
Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье
Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
Заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% в Подмосковье
Заболеваемость туберкулезом на территории Подмосковья снизилась на 12% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:10
2024-06-18T14:10
2024-06-18T14:10
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом на территории Подмосковья снизилась на 12% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В регионе проводится комплексная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что достичь таких результатов позволила активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия. Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Для оказания помощи в регионе работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.
https://ria.ru/20231218/tuberkulez-1916504561.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом на территории Подмосковья снизилась на 12% с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В регионе проводится комплексная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что достичь таких результатов позволила активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия.
Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Для оказания помощи в регионе работают шесть отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.