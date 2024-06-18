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Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 18.06.2024
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20:19 18.06.2024 (обновлено: 20:22 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/tsennosti-1953805495.html
Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных ценностей
Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных ценностей - РИА Новости, 18.06.2024
Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных ценностей
Депутаты молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" подготовили проект о защите традиционных семейных ценностей в стране, сообщил депутат Денис... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:19
2024-06-18T20:22
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Депутаты молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" подготовили проект о защите традиционных семейных ценностей в стране, сообщил депутат Денис Уланов. В воскресенье общественная организация Genderdoc-M, защищающая права сексуальных меньшинств, провела в центре молдавской столицы шествие "Молдова Прайд". Ряд общественных организаций, духовенство республики вышли к памятнику Стефана Великого, где провели акцию в защиту традиционных семейных ценностей. Группа манифестантов направилась в сторону шествия ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение) с протестными лозунгами, они скандировали Позор", "Жители Молдавии - за традиционные семейные ценности". Полиция задержала часть активистов, вышедших на митинг протеста против марша ЛГБТ. Позже их отпустили. "Сегодня наша парламентская группа "Победа" представила проект, который имеет ключевое значение для Молдовы. Это защита традиционных ценностей, исторической памяти и национальной идентичности. То, без чего не может существовать современная цивилизованная страна. Наша цель — чтобы в парламенте утвердили эту стратегию защиты традиционных ценностей, чтобы проект получил развитие на государственном уровне", - написал в своем Telegram-канале Уланов. По его мнению, изменить ситуацию возможно только сообща, а без поддержки, без озвучивания этих проблем на государственном уровне сделать это будет сложно. "Осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, легализуется употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни, насаждается культ насилия. Все это приводит к развращению общества, подрываются основы политической стабильности и государственности", - подчеркивается в сообщении. Согласно соцопросам, которые проводились в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь отмечает, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных ценностей

Оппозиция Молдавии подготовила проект о защите традиционных семейных ценностей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Депутаты молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" подготовили проект о защите традиционных семейных ценностей в стране, сообщил депутат Денис Уланов.
В воскресенье общественная организация Genderdoc-M, защищающая права сексуальных меньшинств, провела в центре молдавской столицы шествие "Молдова Прайд". Ряд общественных организаций, духовенство республики вышли к памятнику Стефана Великого, где провели акцию в защиту традиционных семейных ценностей. Группа манифестантов направилась в сторону шествия ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение) с протестными лозунгами, они скандировали Позор", "Жители Молдавии - за традиционные семейные ценности". Полиция задержала часть активистов, вышедших на митинг протеста против марша ЛГБТ. Позже их отпустили.
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"Сегодня наша парламентская группа "Победа" представила проект, который имеет ключевое значение для Молдовы. Это защита традиционных ценностей, исторической памяти и национальной идентичности. То, без чего не может существовать современная цивилизованная страна. Наша цель — чтобы в парламенте утвердили эту стратегию защиты традиционных ценностей, чтобы проект получил развитие на государственном уровне", - написал в своем Telegram-канале Уланов.
По его мнению, изменить ситуацию возможно только сообща, а без поддержки, без озвучивания этих проблем на государственном уровне сделать это будет сложно.
"Осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, легализуется употребление наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни, насаждается культ насилия. Все это приводит к развращению общества, подрываются основы политической стабильности и государственности", - подчеркивается в сообщении.
Согласно соцопросам, которые проводились в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь отмечает, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
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