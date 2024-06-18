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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/trevoga-1953815086.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.06.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:18
2024-06-18T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 20.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html
россия
полтавская область
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в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 20.53 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПолтавская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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