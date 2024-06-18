https://ria.ru/20240618/terakt-1953765341.html
Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ
Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ - РИА Новости, 18.06.2024
Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ
Военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело на жителя Брянской области, который сообщил о планируемом теракте в здании... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:01
2024-06-18T18:01
2024-06-18T18:01
происшествия
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело на жителя Брянской области, который сообщил о планируемом теракте в здании регионального УФСБ, информирует пресс-служба управления. "УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Установлено, что гражданин из хулиганских побуждений сообщил о планируемом им акте терроризма, в частности, о возможном взрыве административного здания УФСБ", – говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного предметов для реализации преступного умысла не выявлено, ведется следствие.
https://ria.ru/20240529/pensionerka-1949059864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ
СК возбудил дело против жителя Брянской области за угрозу взорвать здание ФСБ
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело на жителя Брянской области, который сообщил о планируемом теракте в здании регионального УФСБ, информирует пресс-служба управления.
"УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Установлено, что гражданин из хулиганских побуждений сообщил о планируемом им акте терроризма, в частности, о возможном взрыве административного здания УФСБ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанного предметов для реализации преступного умысла не выявлено, ведется следствие.