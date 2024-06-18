https://ria.ru/20240618/terakt-1953765341.html

Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ

Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ - РИА Новости, 18.06.2024

Против жителя Брянской области возбудили дело за угрозу взорвать здание ФСБ

Военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело на жителя Брянской области, который сообщил о планируемом теракте в здании... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:01

2024-06-18T18:01

2024-06-18T18:01

происшествия

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Военный следственный отдел СК РФ по Брянскому гарнизону возбудил уголовное дело на жителя Брянской области, который сообщил о планируемом теракте в здании регионального УФСБ, информирует пресс-служба управления. "УФСБ России по Брянской области пресечена противоправная деятельность жителя Брянской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Установлено, что гражданин из хулиганских побуждений сообщил о планируемом им акте терроризма, в частности, о возможном взрыве административного здания УФСБ", – говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного предметов для реализации преступного умысла не выявлено, ведется следствие.

https://ria.ru/20240529/pensionerka-1949059864.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)