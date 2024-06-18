https://ria.ru/20240618/svo-1953774947.html

Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин

Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:30

2024-06-18T18:30

2024-06-18T19:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!", отметив, что российское общество демонстрирует сплоченность и единение армии и народа.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как подчеркнул президент, на народные средства закуплены и отправлены в войска бронежилеты и аптечки, продукты питания и теплые вещи, тысячи беспилотников, автомашин и радиостанций, сотни квадроциклов и другой техники, в том числе произведенной на основе инновационных разработок отечественных инженеров и конструкторов."Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит – победа будет за нами. Искренне благодарю вас за патриотическую позицию, за ваш вклад в судьбу России. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свою высокую миссию", - отметил президент России.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность