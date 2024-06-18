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Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 18.06.2024 (обновлено: 19:20 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/svo-1953774947.html
Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин
Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:30
2024-06-18T19:20
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!", отметив, что российское общество демонстрирует сплоченность и единение армии и народа.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как подчеркнул президент, на народные средства закуплены и отправлены в войска бронежилеты и аптечки, продукты питания и теплые вещи, тысячи беспилотников, автомашин и радиостанций, сотни квадроциклов и другой техники, в том числе произведенной на основе инновационных разработок отечественных инженеров и конструкторов."Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит – победа будет за нами. Искренне благодарю вас за патриотическую позицию, за ваш вклад в судьбу России. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свою высокую миссию", - отметил президент России.
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Народная забота укрепляет боевой дух участников СВО, заявил Путин

Путин: народная забота укрепляет боевой дух солдат и офицеров в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума-выставки, посвященной двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Все для Победы!", отметив, что российское общество демонстрирует сплоченность и единение армии и народа.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как подчеркнул президент, на народные средства закуплены и отправлены в войска бронежилеты и аптечки, продукты питания и теплые вещи, тысячи беспилотников, автомашин и радиостанций, сотни квадроциклов и другой техники, в том числе произведенной на основе инновационных разработок отечественных инженеров и конструкторов.
"Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит – победа будет за нами. Искренне благодарю вас за патриотическую позицию, за ваш вклад в судьбу России. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свою высокую миссию", - отметил президент России.
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23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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