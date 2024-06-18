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Испортившую бюллетени москвичку отправили на психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 18.06.2024
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19:05 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/sud-1953787865.html
Испортившую бюллетени москвичку отправили на психиатрическую экспертизу
Испортившую бюллетени москвичку отправили на психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 18.06.2024
Испортившую бюллетени москвичку отправили на психиатрическую экспертизу
Бутырский суд Москвы в среду постановил провести психолого-психиатрическую экспертизу для 20-летней Алины Невмяновой, которой вменяют то, что она залила... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:05
2024-06-18T19:05
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы в среду постановил провести психолого-психиатрическую экспертизу для 20-летней Алины Невмяновой, которой вменяют то, что она залила избирательную урну зеленкой. "Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевской больнице",- сообщил РИА Новости адвокат Невмяновой Игорь Михеев. Он добавил, что защита представила заключение эксперта, а в ходе заседания выяснилось, что прокурор подал аналогичное ходатайство. Девушке вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Невмянова была арестована 16 марта. Дело слушается в особом порядке, поскольку девушка полностью признала вину. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
https://ria.ru/20240318/arest-1933895321.html
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происшествия, жилье, москва, россия, украина, элла памфилова
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Украина, Элла Памфилова
Испортившую бюллетени москвичку отправили на психиатрическую экспертизу

Суд назначил психиатрическую экспертизу для москвички, испортившей бюллетени

© РИА НовостиКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© РИА Новости
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бутырский суд Москвы в среду постановил провести психолого-психиатрическую экспертизу для 20-летней Алины Невмяновой, которой вменяют то, что она залила избирательную урну зеленкой.
"Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу в Алексеевской больнице",- сообщил РИА Новости адвокат Невмяновой Игорь Михеев.
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Он добавил, что защита представила заключение эксперта, а в ходе заседания выяснилось, что прокурор подал аналогичное ходатайство.
Девушке вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Невмянова была арестована 16 марта.
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Дело слушается в особом порядке, поскольку девушка полностью признала вину.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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