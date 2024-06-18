https://ria.ru/20240618/statya-1953740373.html

Статью Путина об отношениях с Пхеньяном опубликовали ведущие издания КНДР

Статью Путина об отношениях с Пхеньяном опубликовали ведущие издания КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Статью Путина об отношениях с Пхеньяном опубликовали ведущие издания КНДР

Статья президента России Владимира Путина, в которой он изложил свое видение перспектив двусторонних отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:51

2024-06-18T16:51

2024-06-18T17:50

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

цзян цзэминь

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина, в которой он изложил свое видение перспектив двусторонних отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, была опубликована ведущими северокорейскими СМИ, свидетельствуют их веб-сайты. Оригинальная статья Владимира Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", была опубликована официальным печатным органом Трудовой партии Кореи и самой массовой газетой КНДР "Нодон синмун" ("Газета "Труд"), ее основное содержание было перепечатано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) - главным информагентством страны - а также опубликовано и передано в эфир радиостанцией "Голос Кореи", работающей на девяти языках, включая арабский, немецкий и французский. Статья также появилась на английском и китайском веб-сайтах "Нодон синмун", русской, испанской и японских версиях ЦТАК. При этом в бумажной версии газеты "Нодон синмун" статья Владимира Путина занимает почти половину первой страницы, деля место с официальным сообщением о визите российского лидера и предваряющей их редакционной статьей "Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Владимира Путина". Тираж печатного издания оценивается в несколько сотен тысяч экземпляров, свежие номера газеты зачастую размещаются в публичных местах для всеобщего ознакомления. Публикация зарубежными лидерами программных статей в северокорейских изданиях в преддверии визита является нередкой практикой: статьи в "Нодон синмун" публиковали в китайские руководители Цзян Цзэминь в 2001 году, Ху Цзиньтао в 2005 году и Си Цзиньпин в 2019 году. Статья председателя Си также была одновременно размещена в печатном органе Президиума Верховного народного собрания (парламента) и Кабинета министров КНДР "Минчжу Чосон" ("Демократическая Корея"). Однако публикации китайского лидера были меньше по объему и чередовались на первой странице с сообщениями о не связанной с визитом деятельности северокорейского руководства. "Нодон синмун", "Минчжу Чосон" и ЦТАК сегодня также выпустили целый ряд статей, посвященных России, российско-корейским отношениям и предстоящему визиту президента РФ. По данным агентства Рёнхап, в течение дня по центральному северокорейскому телевидению транслировались документальные фильмы и научно-познавательные фильмы о культуре, искусстве и военном деле России. Исторический визит Владимир Путин 18-19 июня посещает Корейскую Народно-Демократическую Республику с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Сам Владимир Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. В ходе нынешнего визита Владимира Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. Программа государственного визита Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, цзян цзэминь, в мире, кндр (северная корея)