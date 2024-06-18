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Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии - РИА Новости, 18.06.2024
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12:20 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html
Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии
Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии - РИА Новости, 18.06.2024
Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии
Действия американских военных демонстрируют лицемерие и двойные стандарты США, говорится в заявлении посольства КНР на Филиппинах, посвященному расследованию... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:20
2024-06-18T12:20
в мире
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Действия американских военных демонстрируют лицемерие и двойные стандарты США, говорится в заявлении посольства КНР на Филиппинах, посвященному расследованию СМИ о кампании Пентагона по дискредитации китайской вакцины от коронавируса. Ранее агентство Рейтер опубликовало расследование, согласно которому Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса с целью минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. "Люди во всем мире возмущены действиями американских военных, которые обнажают лицемерие, злые намерения и двойные стандарты США", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте дипмиссии во вторник. В заявлении отмечается, что Вашингтон на словах декларирует уважение прав человека, а на деле совершает прямо противоположное в отношении базовых прав человека на жизнь и здоровье на Филиппинах. В дипмиссии выразили надежду на то, что США возьмут на себя ответственность крупной державы, будут искренне уважать усилия других стран по защите здоровья, благополучия людей, мира и стабильности в регионе. Народы Китая и Филиппин, как подчеркивается в заявлении, должны сохранять бдительность, не поддаваться дезинформации и подстрекательской риторике, самим определять свою судьбу и защищать китайско-филиппинские отношения, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море. Авторы расследования отмечали, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР.
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
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в мире, китай, филиппины, сша, министерство обороны сша
В мире, Китай, Филиппины, США, Министерство обороны США
Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии

Посольство Китая на Филиппинах: США показали лицемерие и двойные стандарты

© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Jun Dumaguing
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Действия американских военных демонстрируют лицемерие и двойные стандарты США, говорится в заявлении посольства КНР на Филиппинах, посвященному расследованию СМИ о кампании Пентагона по дискредитации китайской вакцины от коронавируса.
Ранее агентство Рейтер опубликовало расследование, согласно которому Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса с целью минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 08:00
"Люди во всем мире возмущены действиями американских военных, которые обнажают лицемерие, злые намерения и двойные стандарты США", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте дипмиссии во вторник. В заявлении отмечается, что Вашингтон на словах декларирует уважение прав человека, а на деле совершает прямо противоположное в отношении базовых прав человека на жизнь и здоровье на Филиппинах.
В дипмиссии выразили надежду на то, что США возьмут на себя ответственность крупной державы, будут искренне уважать усилия других стран по защите здоровья, благополучия людей, мира и стабильности в регионе. Народы Китая и Филиппин, как подчеркивается в заявлении, должны сохранять бдительность, не поддаваться дезинформации и подстрекательской риторике, самим определять свою судьбу и защищать китайско-филиппинские отношения, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Авторы расследования отмечали, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР.
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