https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html

Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии

Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии - РИА Новости, 18.06.2024

Посольство Китая на Филиппинах обвинило США в лицемерии

Действия американских военных демонстрируют лицемерие и двойные стандарты США, говорится в заявлении посольства КНР на Филиппинах, посвященному расследованию... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:20

2024-06-18T12:20

2024-06-18T12:20

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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Действия американских военных демонстрируют лицемерие и двойные стандарты США, говорится в заявлении посольства КНР на Филиппинах, посвященному расследованию СМИ о кампании Пентагона по дискредитации китайской вакцины от коронавируса. Ранее агентство Рейтер опубликовало расследование, согласно которому Пентагон на страницах социальных сетей вел кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса с целью минимизации влияния КНР в Юго-Восточной Азии и за ее пределами. "Люди во всем мире возмущены действиями американских военных, которые обнажают лицемерие, злые намерения и двойные стандарты США", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте дипмиссии во вторник. В заявлении отмечается, что Вашингтон на словах декларирует уважение прав человека, а на деле совершает прямо противоположное в отношении базовых прав человека на жизнь и здоровье на Филиппинах. В дипмиссии выразили надежду на то, что США возьмут на себя ответственность крупной державы, будут искренне уважать усилия других стран по защите здоровья, благополучия людей, мира и стабильности в регионе. Народы Китая и Филиппин, как подчеркивается в заявлении, должны сохранять бдительность, не поддаваться дезинформации и подстрекательской риторике, самим определять свою судьбу и защищать китайско-филиппинские отношения, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море. Авторы расследования отмечали, что пропагандистские материалы, целью которых было "посеять страх о китайской вакцине", публиковались в фейковых аккаунтах на различных платформах и затрагивали регионы Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Особый размах операция, по данным издания, имела на Филиппинах, где контролируемые Пентагоном фейковые аккаунты в соцсетях запугивали опасностью не только китайской вакцины Sinovac, но и любой помощью со стороны КНР.

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

https://ria.ru/20240617/zayavleniya-1953541638.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, филиппины, сша, министерство обороны сша