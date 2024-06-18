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Путин назвал цель США и их сателлитов

Путин назвал цель США и их сателлитов - РИА Новости, 18.06.2024

Путин назвал цель США и их сателлитов

США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают всё, чтобы затянуть и конфликт на Украине, отметил президент... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:22

2024-06-18T00:22

2024-06-18T01:49

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают всё, чтобы затянуть и конфликт на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе. При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации", - подчеркнул Путин.

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин