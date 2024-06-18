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Путин назвал цель США и их сателлитов - РИА Новости, 18.06.2024
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00:22 18.06.2024 (обновлено: 01:49 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ssha-1953545249.html
Путин назвал цель США и их сателлитов
Путин назвал цель США и их сателлитов - РИА Новости, 18.06.2024
Путин назвал цель США и их сателлитов
США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают всё, чтобы затянуть и конфликт на Украине, отметил президент... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:22
2024-06-18T01:49
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают всё, чтобы затянуть и конфликт на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе. При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации", - подчеркнул Путин.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин
Путин назвал цель США и их сателлитов

Путин: США и их сателлиты делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США и их сателлиты открыто заявляют, что их цель - нанесение РФ стратегического поражения, делают всё, чтобы затянуть и конфликт на Украине, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"США и их сателлиты открыто заявляют, что их целью является нанесение России стратегического поражения. Делают всё, чтобы затянуть и с большей силой разжечь конфликт на Украине, который спровоцировали сами, поддержав и организовав вооружённый государственный переворот в Киеве в 2014 году, а потом и войну на Донбассе. При этом все эти годы они раз за разом отвергали все наши попытки мирного урегулирования ситуации", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Россия будет работать над развитием отношений с КНДР, заявил Путин
15 сентября 2023, 12:52
 
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