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ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 18.06.2024 (обновлено: 13:25 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953647666.html
ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада
ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада - РИА Новости, 18.06.2024
ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада
Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:20
2024-06-18T13:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, поражены цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах, уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада

МО: ВС РФ поразили склад бригады ВСУ, с которого шла разгрузка поставок Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские артиллерия и авиация уничтожили распределительный склад ВСУ, радиолокационную станцию и две пусковые установки ЗРК С-300, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены цех производства ударных беспилотников, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, а также скопления живой силы и техники противника в 124 районах, уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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