https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953646685.html

Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР

Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.06.2024

Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР

Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:17

2024-06-18T13:17

2024-06-18T14:56

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

киев

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка", — говорится в релизе.Киев потерял на этом участке фронта до 665 военных, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, два автомобиля, гаубицу Д-30.Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов противника.Группировка войск "Север" поразила цели четырех бригад противника в районе Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцев в Харьковской области и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение трем украинским бригадам возле Нововодяного в ЛНР, Песчаного в Харьковской области и Торского в ДНР. Также они отбили четыре контратаки. Противник потерял до 455 военных.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и поразила цели четырех украинских бригад в ДНР и отразила четыре контратаки штурмовиков ВСУ. Потери Киева составили до 355 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районе Зализничного в Запорожской области и Доброволья, Нескучного и Октября в ДНР. Противник потерял до 155 военных.Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по целям трех бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях и уничтожили до 80 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html

https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html

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донецкая народная республика

харьковская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, киев