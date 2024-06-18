Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР
МО РФ: группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный ведет огонь из пулемета НСВ "Утес"
Российский военный ведет огонь из пулемета НСВ "Утес". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка", — говорится в релизе.
Киев потерял на этом участке фронта до 665 военных, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, два автомобиля, гаубицу Д-30.
Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов противника.
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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и поразила цели четырех украинских бригад в ДНР и отразила четыре контратаки штурмовиков ВСУ. Потери Киева составили до 355 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районе Зализничного в Запорожской области и Доброволья, Нескучного и Октября в ДНР. Противник потерял до 155 военных.
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