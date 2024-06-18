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Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 18.06.2024 (обновлено: 14:56 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953646685.html
Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР
Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.06.2024
Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР
Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:17
2024-06-18T14:56
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
киев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка", — говорится в релизе.Киев потерял на этом участке фронта до 665 военных, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, два автомобиля, гаубицу Д-30.Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов противника.Группировка войск "Север" поразила цели четырех бригад противника в районе Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцев в Харьковской области и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение трем украинским бригадам возле Нововодяного в ЛНР, Песчаного в Харьковской области и Торского в ДНР. Также они отбили четыре контратаки. Противник потерял до 455 военных.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и поразила цели четырех украинских бригад в ДНР и отразила четыре контратаки штурмовиков ВСУ. Потери Киева составили до 355 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районе Зализничного в Запорожской области и Доброволья, Нескучного и Октября в ДНР. Противник потерял до 155 военных.Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по целям трех бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях и уничтожили до 80 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Киев
Группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР

МО РФ: группировка "Юг" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военный ведет огонь из пулемета НСВ "Утес"
Российский военный ведет огонь из пулемета НСВ Утес - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военный ведет огонь из пулемета НСВ "Утес". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение четырем украинским бригадам в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка", — говорится в релизе.
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Вчера, 08:00
Киев потерял на этом участке фронта до 665 военных, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, два автомобиля, гаубицу Д-30.
Кроме того, российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Группировка войск "Север" поразила цели четырех бригад противника в районе Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцев в Харьковской области и отразила две контратаки. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение трем украинским бригадам возле Нововодяного в ЛНР, Песчаного в Харьковской области и Торского в ДНР. Также они отбили четыре контратаки. Противник потерял до 455 военных.
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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение и поразила цели четырех украинских бригад в ДНР и отразила четыре контратаки штурмовиков ВСУ. Потери Киева составили до 355 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районе Зализничного в Запорожской области и Доброволья, Нескучного и Октября в ДНР. Противник потерял до 155 военных.
Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по целям трех бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях и уничтожили до 80 украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьКиев
 
 
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