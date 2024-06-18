https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953645697.html

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024

Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и отразили четыре контратаки противника, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:15

2024-06-18T13:15

2024-06-18T13:54

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и отразили четыре контратаки противника, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Песчаное Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 105-мм орудие М119 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)