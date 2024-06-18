https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953645697.html
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 18.06.2024
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и отразили четыре контратаки противника, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:15
2024-06-18T13:15
2024-06-18T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666070_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c1008711c2fc4552e02bd42b2bd0b0ae.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и отразили четыре контратаки противника, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики, Песчаное Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 455 военнослужащих, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 105-мм орудие М119 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666070_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_564fa355a71e8aa1ea2f2207374dfede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила четыре контратаки ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 455 военных в зоне ответственности группировки "Запад"