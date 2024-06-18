Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком
Минздрав: Россия и ОАЭ намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения
© Фото : Минздрав России/TelegramМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад аль-Джабер во время встречи. 18 июня 2024
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад аль-Джабер во время встречи. 18 июня 2024
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний, сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером. Стороны обсудили возможности сотрудничества в профилактике и лечении онкологических заболеваний, развитии медицинского туризма", - говорится в сообщении.
Мурашко отметил, что в России ведется разработка по многим перспективным направлениям в онкологии, в том числе по созданию и применению радиофармпрепаратов. Развитие медицинской науки в области онкологии также создает возможности для сотрудничества по совместным научным разработкам, подчеркнул министр.
В ходе встречи стороны подтвердили готовность к развитию двусторонних связей по наиболее актуальным вопросам в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе.