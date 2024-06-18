https://ria.ru/20240618/sotrudnichestvo-1953597336.html

Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком

Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком - РИА Новости, 18.06.2024

Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком

Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:45

2024-06-18T10:45

2024-06-18T12:11

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний, сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером. Стороны обсудили возможности сотрудничества в профилактике и лечении онкологических заболеваний, развитии медицинского туризма", - говорится в сообщении. Мурашко отметил, что в России ведется разработка по многим перспективным направлениям в онкологии, в том числе по созданию и применению радиофармпрепаратов. Развитие медицинской науки в области онкологии также создает возможности для сотрудничества по совместным научным разработкам, подчеркнул министр. В ходе встречи стороны подтвердили готовность к развитию двусторонних связей по наиболее актуальным вопросам в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240129/meditsina-1924119706.html

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россия, михаил мурашко, в мире, оаэ