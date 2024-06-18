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Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком - РИА Новости, 18.06.2024
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10:45 18.06.2024 (обновлено: 12:11 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sotrudnichestvo-1953597336.html
Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком
Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком - РИА Новости, 18.06.2024
Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком
Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:45
2024-06-18T12:11
россия
михаил мурашко
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний, сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером. Стороны обсудили возможности сотрудничества в профилактике и лечении онкологических заболеваний, развитии медицинского туризма", - говорится в сообщении. Мурашко отметил, что в России ведется разработка по многим перспективным направлениям в онкологии, в том числе по созданию и применению радиофармпрепаратов. Развитие медицинской науки в области онкологии также создает возможности для сотрудничества по совместным научным разработкам, подчеркнул министр. В ходе встречи стороны подтвердили готовность к развитию двусторонних связей по наиболее актуальным вопросам в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе.
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россия, михаил мурашко, в мире, оаэ
Россия, Михаил Мурашко, В мире, ОАЭ
Россия и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в борьбе с раком

Минздрав: Россия и ОАЭ намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

© Фото : Минздрав России/TelegramМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад аль-Джабер во время встречи. 18 июня 2024
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад аль-Джабер во время встречи. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Минздрав России/Telegram
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммад Ахмад аль-Джабер во время встречи. 18 июня 2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в профилактике и лечении онкозаболеваний, сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram-канале.
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом аль-Джабером. Стороны обсудили возможности сотрудничества в профилактике и лечении онкологических заболеваний, развитии медицинского туризма", - говорится в сообщении.
Мурашко отметил, что в России ведется разработка по многим перспективным направлениям в онкологии, в том числе по созданию и применению радиофармпрепаратов. Развитие медицинской науки в области онкологии также создает возможности для сотрудничества по совместным научным разработкам, подчеркнул министр.
В ходе встречи стороны подтвердили готовность к развитию двусторонних связей по наиболее актуальным вопросам в сфере здравоохранения, уточнили в пресс-службе.
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