https://ria.ru/20240618/sokrovischaomana-1953673139.html

В Музеи Московского Кремля привезут выставку серебра из Омана

В Музеи Московского Кремля привезут выставку серебра из Омана - РИА Новости, 18.06.2024

В Музеи Московского Кремля привезут выставку серебра из Омана

Выставка "Серебряные сокровища Омана" с памятниками из собрания Национального музея Султана Омана откроется в Музеях Московского Кремля 12 июля, сообщили в их... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:35

2024-06-18T15:35

2024-06-18T15:35

музейные маршруты россии

оман

москва

елена гагарина

московский кремль (музей-заповедник)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Серебряные сокровища Омана" с памятниками из собрания Национального музея Султана Омана откроется в Музеях Московского Кремля 12 июля, сообщили в их пресс-службе."Двенадцатого июля 2024 года в Музеях Московского Кремля откроется выставка "Серебряные сокровища Омана". Экспозиция разместится в выставочном зале Патриаршего дворца и станет не только первым совместным проектом Музеев Московского Кремля и Национального музея Султаната Омана, но и первой выставкой в Москве, представляющей традиционную культуру этого восточного государства", - говорится в сообщении.Для проекта были отобраны наиболее яркие и интересные памятники из собрания Национального музея. Выставка демонстрирует богатство исторического и культурного наследия Омана. В экспозиции можно будет увидеть изысканные произведения оманских мастеров – выполненные из драгоценного металла парадные кинжалы, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары, отметили в пресс-службе."Особое место на выставке займут два комплекса мемориальных вещей выдающихся личностей в истории Омана. Первый – традиционный костюм, принадлежавший шейху сэру Мбараку бин Али аль-Хинави, который, будучи главным представителем султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки, известен также как историк и исследователь культуры суахили. В состав второго комплекса входят личные вещи и украшения принцессы Занзибара Сайиды Сальмы бинт Са'ид аль-Буса'иди, автора произведения "Мемуары арабской принцессы", первой в мире автобиографии знатной арабской женщины", - добавили в Музеях.Генеральный директор Музеев Елена Гагарина подчеркнула, что в 2025 году в Омане откроется выставка из собрания Музеев Московского Кремля.

https://ria.ru/20240618/likhachevavystavka-1953675839.html

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оман, москва, елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник)