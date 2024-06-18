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Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США - РИА Новости, 18.06.2024
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США, в соответствии с которым страна предоставит американской стороне доступ к 17 военным объектам, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:51
2024-06-18T22:51
2024-06-18T23:01
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США, в соответствии с которым страна предоставит американской стороне доступ к 17 военным объектам, сообщает во вторник газета Dagens Nyheter."Парламент поддержал соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA)… 266 депутатов проголосовали за, 37 - против. 46 депутатов отсутствовали", - пишет издание.Соглашение об оборонном сотрудничестве с США (DCA) было подписано в декабре 2023 года. В соответствии с ним, США получают доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 шведских населенных пунктах, расположенных по всей территории королевства.Соглашение ранее подверглось критике, поскольку, в отличие от аналогичного договора с Данией и Норвегией, не содержит пункта о запрете размещения ядерного оружия в Швеции. Правительство утверждало, что в этом нет необходимости, поскольку существует парламентское решение, согласно которому на территории Швеции не будет ядерного оружия в мирное время, писала газета Expressen.Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта этого года.
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в мире, сша, дания, швеция, нато
В мире, США, Дания, Швеция, НАТО
Шведский парламент одобрил оборонное соглашение с США
Парламент Швеции одобрил оборонный договор с США по доступу к военным объектам