https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html

СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России

СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.06.2024

СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России

Страны Европейского союза планировали согласовать новый пакет санкций против России к 27 июня, до перехода председательства в ЕС к Венгрии, однако переговоры... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:43

2024-06-18T11:43

2024-06-18T11:52

россия

германия

венгрия

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

politico

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Страны Европейского союза планировали согласовать новый пакет санкций против России к 27 июня, до перехода председательства в ЕС к Венгрии, однако переговоры задерживаются из-за Германии, передает издание EUobserver. Как сообщается, санкции должны включать ужесточение ограничений в отношении корпоративных дочерних предприятий стран ЕС, ведущих бизнес в России, однако Германия, чья промышленность по-прежнему активно инвестирует в РФ, выразила обеспокоенность по поводу создания обременительной бумажной волокиты. "Германия задерживает переговоры по 14 пакету санкций против России... Они должны были быть согласованы к саммиту ЕС 27 июня и до того, как дружественная России Венгрия примет председательство в ЕС 1 июля", - передает издание. Отмечается, что новые санкции также должны затронуть ограничения на перевалку российского сжиженного газа в ЕС и транспортировку российской нефти. Кроме того, они подразумевают введение новых мер по ужесточению торговли оружейными технологиями и составление новых черных списков российских физических и юридических лиц. Следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций, как ожидается, пройдет 19 июня. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

https://ria.ru/20240615/berbok-1953125524.html

россия

германия

венгрия

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россия, германия, венгрия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, politico, санкции в отношении россии