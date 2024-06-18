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СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.06.2024
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11:43 18.06.2024 (обновлено: 11:52 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/smi-1953613234.html
СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России
СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.06.2024
СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России
Страны Европейского союза планировали согласовать новый пакет санкций против России к 27 июня, до перехода председательства в ЕС к Венгрии, однако переговоры... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:43
2024-06-18T11:52
россия
германия
венгрия
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
politico
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Страны Европейского союза планировали согласовать новый пакет санкций против России к 27 июня, до перехода председательства в ЕС к Венгрии, однако переговоры задерживаются из-за Германии, передает издание EUobserver. Как сообщается, санкции должны включать ужесточение ограничений в отношении корпоративных дочерних предприятий стран ЕС, ведущих бизнес в России, однако Германия, чья промышленность по-прежнему активно инвестирует в РФ, выразила обеспокоенность по поводу создания обременительной бумажной волокиты. "Германия задерживает переговоры по 14 пакету санкций против России... Они должны были быть согласованы к саммиту ЕС 27 июня и до того, как дружественная России Венгрия примет председательство в ЕС 1 июля", - передает издание. Отмечается, что новые санкции также должны затронуть ограничения на перевалку российского сжиженного газа в ЕС и транспортировку российской нефти. Кроме того, они подразумевают введение новых мер по ужесточению торговли оружейными технологиями и составление новых черных списков российских физических и юридических лиц. Следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций, как ожидается, пройдет 19 июня. Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559912.html
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
https://ria.ru/20240615/berbok-1953125524.html
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россия, германия, венгрия, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, politico, санкции в отношении россии
Россия, Германия, Венгрия, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, Politico, Санкции в отношении России
СМИ рассказали о проблемах с вводом новых санкций ЕС против России

EUobserver: ЕС может не успеть согласовать новые санкции против РФ к 27 июня

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Страны Европейского союза планировали согласовать новый пакет санкций против России к 27 июня, до перехода председательства в ЕС к Венгрии, однако переговоры задерживаются из-за Германии, передает издание EUobserver.
Как сообщается, санкции должны включать ужесточение ограничений в отношении корпоративных дочерних предприятий стран ЕС, ведущих бизнес в России, однако Германия, чья промышленность по-прежнему активно инвестирует в РФ, выразила обеспокоенность по поводу создания обременительной бумажной волокиты.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россия успешно преодолела беспрецедентные санкции, заявили в КНДР
05:37
"Германия задерживает переговоры по 14 пакету санкций против России... Они должны были быть согласованы к саммиту ЕС 27 июня и до того, как дружественная России Венгрия примет председательство в ЕС 1 июля", - передает издание.
Отмечается, что новые санкции также должны затронуть ограничения на перевалку российского сжиженного газа в ЕС и транспортировку российской нефти. Кроме того, они подразумевают введение новых мер по ужесточению торговли оружейными технологиями и составление новых черных списков российских физических и юридических лиц.
Следующая встреча послов стран ЕС для согласования санкций, как ожидается, пройдет 19 июня.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
10:42
Ранее издание Politico сообщало, что министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС в рамках будущего 14-го пакета антироссийских санкций. Как отмечало издание, с инициативой ограничений выступила Чехия. Ее поддержали Дания, Польша, Румыния, Нидерланды и страны Прибалтики. При этом сообщалось, что такое решение не нашло единогласной поддержки - Германия, Австрия, Франция и Италия его не поддержали.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
СМИ: Бербок недовольна позицией Германии по новым санкциям против России
15 июня, 15:51
 
РоссияГерманияВенгрияЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзPoliticoСанкции в отношении России
 
 
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