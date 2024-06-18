https://ria.ru/20240618/sk-1953585717.html

СК возбудил дело после массового отравления в Москве

СК возбудил дело после массового отравления в Москве - РИА Новости, 18.06.2024

СК возбудил дело после массового отравления в Москве

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после массового отравления людей блюдами из службы доставки пищи в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:10

2024-06-18T10:10

2024-06-18T14:10

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после массового отравления людей блюдами из службы доставки пищи в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России."Установлено, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело пункту "б" части 2 статьи 322.1 ("Организация незаконной миграции")", — сказали в ведомстве.

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