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СК возбудил дело после массового отравления в Москве - РИА Новости, 18.06.2024
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10:10 18.06.2024 (обновлено: 14:10 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sk-1953585717.html
СК возбудил дело после массового отравления в Москве
СК возбудил дело после массового отравления в Москве - РИА Новости, 18.06.2024
СК возбудил дело после массового отравления в Москве
Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после массового отравления людей блюдами из службы доставки пищи в Москве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:10
2024-06-18T14:10
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после массового отравления людей блюдами из службы доставки пищи в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России."Установлено, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело пункту "б" части 2 статьи 322.1 ("Организация незаконной миграции")", — сказали в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
СК возбудил дело после массового отравления в Москве

СК: дело о незаконной миграции завели после массового отравления в Москве

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК России во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после массового отравления людей блюдами из службы доставки пищи в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
"Установлено, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. По данному факту возбуждено уголовное дело пункту "б" части 2 статьи 322.1 ("Организация незаконной миграции")", — сказали в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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