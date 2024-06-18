https://ria.ru/20240618/sizo-1953670471.html

Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях

Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях - РИА Новости, 18.06.2024

Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях и сотрудникам ФСИН в целом. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:24

2024-06-18T14:24

2024-06-18T14:24

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях и сотрудникам ФСИН в целом. "Есть две темы, сопряженные, связанные даже. Одна тема, на которую мы обращаем внимание в нашем совете ...тема банальная - это деньги, зарплаты врачей СИЗО, колоний. Может так быть, что врач, …работающий в колонии, и врач соседней районной поликлиники - зарплата может отличаться раза в два. Это неправильная ситуация, с этим надо что-то делать… Так что, Татьяна Александровна (Потяева, омбудсмен Москвы - ред.), мы должны будем это направление двигать - врачи и работники ФСИН. Надо нам попробовать добиться здесь результатов", - сказал он во время конференции "Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции" Фадеев, обращаясь к Потяевой, сказал, что он и СПЧ присоединятся к продвижению данной инициативы, если ею займется аппарат омбудсмена. "Мы периодически выступаем с различными инициативами по гуманизации УК и улучшению условий содержания заключенных и так далее. А сегодня хотел бы вынести на ваш суд следующее предложение: повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях и сотрудникам ФСИН в целом", - также сказал он, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ. Фадеев отметил, что зарплаты врачей в СИЗО и колониях, а также зарплаты сотрудников ФСИН – самые низкие среди правоохранителей, а их работа очень непростая как в физическом, так и в психологическом плане. "Считаю нынешнее положение дел несправедливым", - добавил глава СПЧ.

https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html

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общество, здоровье - общество, россия, москва, валерий фадеев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)