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Посольство в Швейцарии не подтвердило информацию СМИ о высылке дипломата - РИА Новости, 18.06.2024
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18:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/shveytsariya-1953781440.html
Посольство в Швейцарии не подтвердило информацию СМИ о высылке дипломата
Посольство в Швейцарии не подтвердило информацию СМИ о высылке дипломата - РИА Новости, 18.06.2024
Посольство в Швейцарии не подтвердило информацию СМИ о высылке дипломата
Посольство России в Швейцарии не располагает информацией о якобы высылке российского дипломата из страны и не получало ходатайств от местных властей о снятии... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:53
2024-06-18T18:53
в мире
россия
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ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии не располагает информацией о якобы высылке российского дипломата из страны и не получало ходатайств от местных властей о снятии иммунитета с другого дипломата, о котором сообщила швейцарская медиагруппа Tamedia, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне. Ранее во вторник швейцарская медиагруппа Tamedia написала, что, по ее информации, российский дипломат, аккредитованный при посольстве в Берне, был арестован и выслан из страны за попытку приобрести оружие за несколько недель до конференции по Украине в Бюргенштоке. Также говорилось, что Швейцария направила запрос о снятии иммунитета с другого российского дипломата по этому делу. "Посольство не располагает сведениями о выдворении кого-либо из российских дипломатов с территории Конфедерации. Тем более мы не получали никаких ходатайств от местных властей о снятии иммунитета с какого бы то ни было дипломата посольства. Все наши сотрудники продолжают напряженно работать в целях поддержания конструктивного диалога с госучреждениями Швейцарии. Несколько человек в соответствии с общепринятой практикой в летний сезон в данный момент находятся в отпусках, и мы ожидаем их возвращения в плановом режиме", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать эту ситуацию. В прошлом году швейцарские спецслужбы заявили, что из-за присутствия на территории страны многочисленных международных организаций Швейцария входит в число европейских стран, в которых работает наибольшее количество якобы "российских шпионов". Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что обвинения Швейцарии в шпионаже и вмешательстве в парламентские выборы в октябре абсурдны и служат для того, чтобы замаскировать давление Запада на Берн в области санкций.
https://ria.ru/20240516/diplomatiya-1946496882.html
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в мире, россия, швейцария
В мире, Россия, Швейцария
Посольство в Швейцарии не подтвердило информацию СМИ о высылке дипломата

Посольство России в Швейцарии не располагает информацией о высылке дипломата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлажки России и Швейцарии
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флажки России и Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости. Посольство России в Швейцарии не располагает информацией о якобы высылке российского дипломата из страны и не получало ходатайств от местных властей о снятии иммунитета с другого дипломата, о котором сообщила швейцарская медиагруппа Tamedia, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.
Ранее во вторник швейцарская медиагруппа Tamedia написала, что, по ее информации, российский дипломат, аккредитованный при посольстве в Берне, был арестован и выслан из страны за попытку приобрести оружие за несколько недель до конференции по Украине в Бюргенштоке. Также говорилось, что Швейцария направила запрос о снятии иммунитета с другого российского дипломата по этому делу.
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"Посольство не располагает сведениями о выдворении кого-либо из российских дипломатов с территории Конфедерации. Тем более мы не получали никаких ходатайств от местных властей о снятии иммунитета с какого бы то ни было дипломата посольства. Все наши сотрудники продолжают напряженно работать в целях поддержания конструктивного диалога с госучреждениями Швейцарии. Несколько человек в соответствии с общепринятой практикой в летний сезон в данный момент находятся в отпусках, и мы ожидаем их возвращения в плановом режиме", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать эту ситуацию.
В прошлом году швейцарские спецслужбы заявили, что из-за присутствия на территории страны многочисленных международных организаций Швейцария входит в число европейских стран, в которых работает наибольшее количество якобы "российских шпионов".
Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что обвинения Швейцарии в шпионаже и вмешательстве в парламентские выборы в октябре абсурдны и служат для того, чтобы замаскировать давление Запада на Берн в области санкций.
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