https://ria.ru/20240618/shvetsiya-1953774101.html

МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 18.06.2024

МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал посла России в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским самолетом. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:25

2024-06-18T18:25

2024-06-18T18:43

швеция

россия

воздушно-космические силы россии

в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. МИД Швеции вызвал посла России в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским самолетом."Министерство иностранных дел сегодня, во вторник 18 июня, вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.Шведские вооруженные силы ранее сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, писала местная газета Expressen.МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952830647.html

швеция

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швеция, россия, воздушно-космические силы россии, в мире