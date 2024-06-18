https://ria.ru/20240618/shvetsiya-1953774101.html
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 18.06.2024
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал посла России в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским самолетом. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:25
2024-06-18T18:25
2024-06-18T18:43
швеция
россия
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. МИД Швеции вызвал посла России в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским самолетом."Министерство иностранных дел сегодня, во вторник 18 июня, вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.Шведские вооруженные силы ранее сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, писала местная газета Expressen.МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952830647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия, воздушно-космические силы россии, в мире
Швеция, Россия, Воздушно-космические силы России, В мире
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал посла из-за якобы нарушения Россией воздушного пространства
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. МИД Швеции вызвал посла России в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским самолетом.
"Министерство иностранных дел сегодня, во вторник 18 июня, вызвало российского посла, чтобы выразить протест в связи нарушением Россией воздушного пространства Швеции, произошедшего в пятницу 14 июня", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Шведские вооруженные силы ранее сообщили, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, писала местная газета Expressen.
МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС
России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.