https://ria.ru/20240618/shtorm-1953784678.html
МЧС рассказало, когда море становится опасным
МЧС рассказало, когда море становится опасным - РИА Новости, 18.06.2024
МЧС рассказало, когда море становится опасным
Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:05
происшествия
черное море
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СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА Новости, что море становится опасным уже при шторме в два балла, унести волной может за минуту. Накануне пресс-служба ЮРПСО сообщала о пропавшей 20-летней девушке, которую унесло морской волной во время шторма в районе пляжа "Ривьера". Позже выяснилось, что в штормовое море попал 24-летний парень из Красноярска. Оба пропавших были незнакомы друг другу, однако ЧП произошло с ними в одно время – 16 июня, когда в море был шторм. Поиски туристов продолжаются в Центральном и Лазаревском районах. Как пояснил Беляков, нахождение около воды во время шторма опасно, поскольку у человека не остается времени, чтобы спастись от напора волны. "При шторме от двух баллов к морю подходить уже не рекомендуется. Если случилось так, что человек все же попал в штормящее море, нужно пробовать отплыть подальше от берега, где волнение будет минимальное и оттуда подавать сигналы бедствия. Человеку, который стал свидетелем такого происшествия, нужно попытаться передать пострадавшему средства спасения – спасательные круг или жилет, либо подручные средства для поддержания человека на плаву, например, пластиковую бутылку", - пояснил Беляков. Он добавил, что очевидцы также должны обратиться в экстренные службы и сообщить о случившемся. "Дальше уже спасатели либо с берега, либо с воды на плавсредствах подойдут к пострадавшему и эвакуируют его на берег", - заключил собеседник агентства. Ранее РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО рассказывали о горных реках, уровень воды в которых может подняться за считанные минуты и достигать три метра в высоту во время ливней.
https://ria.ru/20240613/shtorm-1952725854.html
https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море
Происшествия, Черное море
МЧС рассказало, когда море становится опасным
МЧС: море при шторме уже в два балла может унести волной всего за минуту
СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА Новости, что море становится опасным уже при шторме в два балла, унести волной может за минуту.
Накануне пресс-служба ЮРПСО сообщала о пропавшей 20-летней девушке, которую унесло морской волной во время шторма в районе пляжа "Ривьера". Позже выяснилось, что в штормовое море попал 24-летний парень из Красноярска
. Оба пропавших были незнакомы друг другу, однако ЧП произошло с ними в одно время – 16 июня, когда в море был шторм. Поиски туристов продолжаются в Центральном и Лазаревском районах.
Как пояснил Беляков, нахождение около воды во время шторма опасно, поскольку у человека не остается времени, чтобы спастись от напора волны. "При шторме от двух баллов к морю подходить уже не рекомендуется. Если случилось так, что человек все же попал в штормящее море, нужно пробовать отплыть подальше от берега, где волнение будет минимальное и оттуда подавать сигналы бедствия. Человеку, который стал свидетелем такого происшествия, нужно попытаться передать пострадавшему средства спасения – спасательные круг или жилет, либо подручные средства для поддержания человека на плаву, например, пластиковую бутылку", - пояснил Беляков.
Он добавил, что очевидцы также должны обратиться в экстренные службы и сообщить о случившемся. "Дальше уже спасатели либо с берега, либо с воды на плавсредствах подойдут к пострадавшему и эвакуируют его на берег", - заключил собеседник агентства.
Ранее РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО рассказывали о горных реках, уровень воды в которых может подняться за считанные минуты и достигать три метра в высоту во время ливней.