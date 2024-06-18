Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, когда море становится опасным - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 18.06.2024 (обновлено: 19:05 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/shtorm-1953784678.html
МЧС рассказало, когда море становится опасным
МЧС рассказало, когда море становится опасным - РИА Новости, 18.06.2024
МЧС рассказало, когда море становится опасным
Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:05
происшествия
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953679451_0:85:471:350_1920x0_80_0_0_1daec480e4af29f738bc403387ecc077.jpg
СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА Новости, что море становится опасным уже при шторме в два балла, унести волной может за минуту. Накануне пресс-служба ЮРПСО сообщала о пропавшей 20-летней девушке, которую унесло морской волной во время шторма в районе пляжа "Ривьера". Позже выяснилось, что в штормовое море попал 24-летний парень из Красноярска. Оба пропавших были незнакомы друг другу, однако ЧП произошло с ними в одно время – 16 июня, когда в море был шторм. Поиски туристов продолжаются в Центральном и Лазаревском районах. Как пояснил Беляков, нахождение около воды во время шторма опасно, поскольку у человека не остается времени, чтобы спастись от напора волны. "При шторме от двух баллов к морю подходить уже не рекомендуется. Если случилось так, что человек все же попал в штормящее море, нужно пробовать отплыть подальше от берега, где волнение будет минимальное и оттуда подавать сигналы бедствия. Человеку, который стал свидетелем такого происшествия, нужно попытаться передать пострадавшему средства спасения – спасательные круг или жилет, либо подручные средства для поддержания человека на плаву, например, пластиковую бутылку", - пояснил Беляков. Он добавил, что очевидцы также должны обратиться в экстренные службы и сообщить о случившемся. "Дальше уже спасатели либо с берега, либо с воды на плавсредствах подойдут к пострадавшему и эвакуируют его на берег", - заключил собеседник агентства. Ранее РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО рассказывали о горных реках, уровень воды в которых может подняться за считанные минуты и достигать три метра в высоту во время ливней.
https://ria.ru/20240613/shtorm-1952725854.html
https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953679451_0:41:471:394_1920x0_80_0_0_558e190fc5c1b4f4f289e7315192b635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море
Происшествия, Черное море
МЧС рассказало, когда море становится опасным

МЧС: море при шторме уже в два балла может унести волной всего за минуту

© Кадр видео из соцсетейДевушка, которую сбило волной во время волнения на море в Сочи
Девушка, которую сбило волной во время волнения на море в Сочи
© Кадр видео из соцсетей
Девушка, которую сбило волной во время волнения на море в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА Новости, что море становится опасным уже при шторме в два балла, унести волной может за минуту.
Накануне пресс-служба ЮРПСО сообщала о пропавшей 20-летней девушке, которую унесло морской волной во время шторма в районе пляжа "Ривьера". Позже выяснилось, что в штормовое море попал 24-летний парень из Красноярска. Оба пропавших были незнакомы друг другу, однако ЧП произошло с ними в одно время – 16 июня, когда в море был шторм. Поиски туристов продолжаются в Центральном и Лазаревском районах.
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
13 июня, 21:36
Как пояснил Беляков, нахождение около воды во время шторма опасно, поскольку у человека не остается времени, чтобы спастись от напора волны. "При шторме от двух баллов к морю подходить уже не рекомендуется. Если случилось так, что человек все же попал в штормящее море, нужно пробовать отплыть подальше от берега, где волнение будет минимальное и оттуда подавать сигналы бедствия. Человеку, который стал свидетелем такого происшествия, нужно попытаться передать пострадавшему средства спасения – спасательные круг или жилет, либо подручные средства для поддержания человека на плаву, например, пластиковую бутылку", - пояснил Беляков.
Он добавил, что очевидцы также должны обратиться в экстренные службы и сообщить о случившемся. "Дальше уже спасатели либо с берега, либо с воды на плавсредствах подойдут к пострадавшему и эвакуируют его на берег", - заключил собеседник агентства.
Ранее РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО рассказывали о горных реках, уровень воды в которых может подняться за считанные минуты и достигать три метра в высоту во время ливней.
Шторм в Сочи. 26 марта 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Нескольким летевшим в Сочи самолетам пришлось уйти на запасные аэродромы
27 марта, 07:36
 
ПроисшествияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала