https://ria.ru/20240618/shtorm-1953784678.html

МЧС рассказало, когда море становится опасным

МЧС рассказало, когда море становится опасным - РИА Новости, 18.06.2024

МЧС рассказало, когда море становится опасным

Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:01

2024-06-18T19:01

2024-06-18T19:05

происшествия

черное море

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СОЧИ, 18 июня – РИА Новости. Заместитель начальника Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по поисково-спасательной работе на акватории Юрий Беляков рассказал РИА Новости, что море становится опасным уже при шторме в два балла, унести волной может за минуту. Накануне пресс-служба ЮРПСО сообщала о пропавшей 20-летней девушке, которую унесло морской волной во время шторма в районе пляжа "Ривьера". Позже выяснилось, что в штормовое море попал 24-летний парень из Красноярска. Оба пропавших были незнакомы друг другу, однако ЧП произошло с ними в одно время – 16 июня, когда в море был шторм. Поиски туристов продолжаются в Центральном и Лазаревском районах. Как пояснил Беляков, нахождение около воды во время шторма опасно, поскольку у человека не остается времени, чтобы спастись от напора волны. "При шторме от двух баллов к морю подходить уже не рекомендуется. Если случилось так, что человек все же попал в штормящее море, нужно пробовать отплыть подальше от берега, где волнение будет минимальное и оттуда подавать сигналы бедствия. Человеку, который стал свидетелем такого происшествия, нужно попытаться передать пострадавшему средства спасения – спасательные круг или жилет, либо подручные средства для поддержания человека на плаву, например, пластиковую бутылку", - пояснил Беляков. Он добавил, что очевидцы также должны обратиться в экстренные службы и сообщить о случившемся. "Дальше уже спасатели либо с берега, либо с воды на плавсредствах подойдут к пострадавшему и эвакуируют его на берег", - заключил собеседник агентства. Ранее РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО рассказывали о горных реках, уровень воды в которых может подняться за считанные минуты и достигать три метра в высоту во время ливней.

https://ria.ru/20240613/shtorm-1952725854.html

https://ria.ru/20240327/samolety-1936078781.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, черное море