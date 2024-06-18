https://ria.ru/20240618/shkoly-1953791370.html

Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю

Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.06.2024

Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю

24 новые школы и 10 детских садов заработают в регионе к сентябрю, заявил глава минстроя Московской области Владимир Локтев во время совещания с губернатором... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:14

2024-06-18T19:14

2024-06-18T19:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. 24 новые школы и 10 детских садов заработают в регионе к сентябрю, заявил глава минстроя Московской области Владимир Локтев во время совещания с губернатором Андреем Воробьевым, сообщает 360.ru."24 новые школы и более 40 капитально отремонтированных позволят создать более 22 тысяч новых ученических мест. Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных учреждения после капремонта", – рассказал Локтев.По его словам, более 60 образовательных учреждений откроют свои двери после капитального ремонта. До сих пор строительные работы ведутся на 96 объектах. Все учреждения будут обеспечены удобным проездом, парковочными местами и тротуарами.Новые школы появятся в микрорайоне Катюшки в Лобне, в поселке Нахабино и Павшинской Пойме под Красногорском, а также в микрорайоне Парковом в Котельниках. В новом корпусе физико-математического лицея в Сергиевом Посаде заработают классы робототехники и метеостанция.В свою очередь губернатор заметил, что регион нуждается в новых педагогах. Неслучайно, по его словам, в Подмосковье была запущена мера поддержки."Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами", – сказал Воробьев.

https://ria.ru/20240617/inzheneriya-1953403438.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)