Рейтинг@Mail.ru
Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:14 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/shkoly-1953791370.html
Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю
Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.06.2024
Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю
24 новые школы и 10 детских садов заработают в регионе к сентябрю, заявил глава минстроя Московской области Владимир Локтев во время совещания с губернатором... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:14
2024-06-18T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953787017_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_08ce25528e06a21258d7422ad8a5e46c.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. 24 новые школы и 10 детских садов заработают в регионе к сентябрю, заявил глава минстроя Московской области Владимир Локтев во время совещания с губернатором Андреем Воробьевым, сообщает 360.ru."24 новые школы и более 40 капитально отремонтированных позволят создать более 22 тысяч новых ученических мест. Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных учреждения после капремонта", – рассказал Локтев.По его словам, более 60 образовательных учреждений откроют свои двери после капитального ремонта. До сих пор строительные работы ведутся на 96 объектах. Все учреждения будут обеспечены удобным проездом, парковочными местами и тротуарами.Новые школы появятся в микрорайоне Катюшки в Лобне, в поселке Нахабино и Павшинской Пойме под Красногорском, а также в микрорайоне Парковом в Котельниках. В новом корпусе физико-математического лицея в Сергиевом Посаде заработают классы робототехники и метеостанция.В свою очередь губернатор заметил, что регион нуждается в новых педагогах. Неслучайно, по его словам, в Подмосковье была запущена мера поддержки."Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами", – сказал Воробьев.
https://ria.ru/20240617/inzheneriya-1953403438.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953787017_181:0:1964:1337_1920x0_80_0_0_24888124b981df32eca19651afd77347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 новых школ и 10 детских садов откроются в Подмосковье к сентябрю

© РИА Новости / Александр КряжевКабинет химии в новой школе
Кабинет химии в новой школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. 24 новые школы и 10 детских садов заработают в регионе к сентябрю, заявил глава минстроя Московской области Владимир Локтев во время совещания с губернатором Андреем Воробьевым, сообщает 360.ru.
"24 новые школы и более 40 капитально отремонтированных позволят создать более 22 тысяч новых ученических мест. Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных учреждения после капремонта", – рассказал Локтев.
По его словам, более 60 образовательных учреждений откроют свои двери после капитального ремонта. До сих пор строительные работы ведутся на 96 объектах. Все учреждения будут обеспечены удобным проездом, парковочными местами и тротуарами.
Соревнования по промышленной робототехнике - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Более 4 тысяч детей будут изучать инженерию в Подмосковье с 1 сентября
17 июня, 13:26
Новые школы появятся в микрорайоне Катюшки в Лобне, в поселке Нахабино и Павшинской Пойме под Красногорском, а также в микрорайоне Парковом в Котельниках. В новом корпусе физико-математического лицея в Сергиевом Посаде заработают классы робототехники и метеостанция.
В свою очередь губернатор заметил, что регион нуждается в новых педагогах. Неслучайно, по его словам, в Подмосковье была запущена мера поддержки.
"Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами", – сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала