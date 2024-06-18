Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 18.06.2024 (обновлено: 15:39 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/shkola-1953693833.html
В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю
В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю - РИА Новости, 18.06.2024
В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю
Гурульбинскую среднюю школу в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, приведут в порядок до середины августа, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:38
2024-06-18T15:39
иволгинский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953699238_0:0:1392:783_1920x0_80_0_0_5a7656fab1e5526057e21b7c5b820114.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. Гурульбинскую среднюю школу в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, приведут в порядок до середины августа, сообщили в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. О проблемах школы в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии, вокруг здания которого проваливается грунт, разрушается асфальт, тротуары и основание учебного заведения, стало известно из публикации регионального отделения Народного фронта. СК и прокуратура начали проверку по информации о нарушениях, допущенных при строительстве школы. В УКС Бурятии РИА Новости сообщали, что провалы грунта на участках внутриплощадочных сетей Гурульбинской школы возникли в связи с повышением уровня грунтовых вод, конструктив здания в нормативном состоянии. "Просадка грунта на территории школы в селе Гурульба не влияет на безопасную эксплуатацию здания. Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных к школе… Планируется, что до середины августа этого года, до начала учебного года, работы по устранению провалов грунта завершатся и территорию школы приведут в порядок", - заявили в УКС Бурятии. При этом отмечается, что сама канализация находится в рабочем состоянии, а усадка земли в рамках гарантийных обязательств будет устранена подрядчиком до 15 августа. Ранее в региональном отделении Народного фронта рассказали, что школу построили в 2018 году, а в 2020 году выяснилось, что место для постройки выбрали неудачно – в русле старой реки. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле эта цифра оказалась в два раза меньше. После безрезультатных обращений администрации школы к заказчику и подрядчику дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений, отмечали в региональном отделении Народного фронта. В управлении капитального строительства Бурятии РИА Новости сообщали, что в ближайшее время будет проведено обследование и составлена смета для выполнения работ по подсыпке, уплотнению мест провалов и восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой.
https://ria.ru/20231219/grunt-1916794595.html
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
иволгинский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953699238_146:0:1190:783_1920x0_80_0_0_bdae50832274a0d8a648441f5d7f3c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иволгинский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество, республика бурятия
Иволгинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество, Республика Бурятия
В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю

Проваливающуюся под землю школу в Бурятии приведут в порядок до середины августа

© Народный фронт| Республика Бурятия/ВКонтактеПровал грунта у здания Гурульбинской средней школы в Бурятии
Провал грунта у здания Гурульбинской средней школы в Бурятии
© Народный фронт| Республика Бурятия/ВКонтакте
Провал грунта у здания Гурульбинской средней школы в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. Гурульбинскую среднюю школу в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, приведут в порядок до середины августа, сообщили в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.
О проблемах школы в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии, вокруг здания которого проваливается грунт, разрушается асфальт, тротуары и основание учебного заведения, стало известно из публикации регионального отделения Народного фронта. СК и прокуратура начали проверку по информации о нарушениях, допущенных при строительстве школы. В УКС Бурятии РИА Новости сообщали, что провалы грунта на участках внутриплощадочных сетей Гурульбинской школы возникли в связи с повышением уровня грунтовых вод, конструктив здания в нормативном состоянии.
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
На северо-востоке Москвы произошел провал грунта
19 декабря 2023, 18:38
"Просадка грунта на территории школы в селе Гурульба не влияет на безопасную эксплуатацию здания. Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных к школе… Планируется, что до середины августа этого года, до начала учебного года, работы по устранению провалов грунта завершатся и территорию школы приведут в порядок", - заявили в УКС Бурятии.
При этом отмечается, что сама канализация находится в рабочем состоянии, а усадка земли в рамках гарантийных обязательств будет устранена подрядчиком до 15 августа.
Ранее в региональном отделении Народного фронта рассказали, что школу построили в 2018 году, а в 2020 году выяснилось, что место для постройки выбрали неудачно – в русле старой реки. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле эта цифра оказалась в два раза меньше. После безрезультатных обращений администрации школы к заказчику и подрядчику дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений, отмечали в региональном отделении Народного фронта.
В управлении капитального строительства Бурятии РИА Новости сообщали, что в ближайшее время будет проведено обследование и составлена смета для выполнения работ по подсыпке, уплотнению мест провалов и восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
Иволгинский районСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбществоРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала