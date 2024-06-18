https://ria.ru/20240618/shkola-1953693833.html

В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю

В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю - РИА Новости, 18.06.2024

В Бурятии приведут в порядок школу, проваливающуюся под землю

Гурульбинскую среднюю школу в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, приведут в порядок до середины августа, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:38

2024-06-18T15:38

2024-06-18T15:39

иволгинский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

общество

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. Гурульбинскую среднюю школу в Бурятии, вокруг которой проваливается грунт и у которой разрушается основание, приведут в порядок до середины августа, сообщили в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. О проблемах школы в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии, вокруг здания которого проваливается грунт, разрушается асфальт, тротуары и основание учебного заведения, стало известно из публикации регионального отделения Народного фронта. СК и прокуратура начали проверку по информации о нарушениях, допущенных при строительстве школы. В УКС Бурятии РИА Новости сообщали, что провалы грунта на участках внутриплощадочных сетей Гурульбинской школы возникли в связи с повышением уровня грунтовых вод, конструктив здания в нормативном состоянии. "Просадка грунта на территории школы в селе Гурульба не влияет на безопасную эксплуатацию здания. Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных к школе… Планируется, что до середины августа этого года, до начала учебного года, работы по устранению провалов грунта завершатся и территорию школы приведут в порядок", - заявили в УКС Бурятии. При этом отмечается, что сама канализация находится в рабочем состоянии, а усадка земли в рамках гарантийных обязательств будет устранена подрядчиком до 15 августа. Ранее в региональном отделении Народного фронта рассказали, что школу построили в 2018 году, а в 2020 году выяснилось, что место для постройки выбрали неудачно – в русле старой реки. При привязке типового проекта глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле эта цифра оказалась в два раза меньше. После безрезультатных обращений администрации школы к заказчику и подрядчику дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений, отмечали в региональном отделении Народного фронта. В управлении капитального строительства Бурятии РИА Новости сообщали, что в ближайшее время будет проведено обследование и составлена смета для выполнения работ по подсыпке, уплотнению мест провалов и восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой.

https://ria.ru/20231219/grunt-1916794595.html

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

иволгинский район

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иволгинский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество, республика бурятия