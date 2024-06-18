https://ria.ru/20240618/seredyuk-1953733139.html

На участке, где столкнулись трамваи в Кемерово, заменят инфраструктуру

На участке, где столкнулись трамваи в Кемерово, заменят инфраструктуру - РИА Новости, 18.06.2024

На участке, где столкнулись трамваи в Кемерово, заменят инфраструктуру

Трамвайную инфраструктуру заменят на Логовом шоссе в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил в прямом эфире в соцсетях врио губернатора Илья Середюк. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:37

2024-06-18T16:37

2024-06-18T16:37

кемерово

новокузнецк

илья середюк

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 18 июн – РИА Новости. Трамвайную инфраструктуру заменят на Логовом шоссе в Кемерово, где столкнулись два трамвая, сообщил в прямом эфире в соцсетях врио губернатора Илья Середюк. "Там, где произошло всем известное событие (столкновение двух трамваев – ред.), маршрут десятый, Логовое шоссе, подготовлено техническое задание на проектирование и замену (инфраструктуры – ред.) на протяжении всего десятого маршрута – с Рудничного района до КЭМЗа, плюс поворот на наше трамвайное депо. Это значит, что там предстоит… замена трамвайных путей, замена тяговых подстанций, контактной сети", – сказал Середюк. Он уточнил, что в ближайшее время будут объявлены торги на проектировку трамвайных путей. "Что касается подвижного состава: бессмысленно купить новый вагон и поставить его на старую инфраструктуру. Все надо делать в совокупности. Плюс это стоит достаточно приличных ресурсов. Нам нужно еще источники найти. На часть мы находим из регионального бюджета, это помогает городу Кемерово, часть мы будем испрашивать поддержку федерального центра. Но это нужно ехать с проектом", – пояснил врио губернатора. Середюк добавил, что власти в данный момент изучают, что сейчас делать: покупать новый вагон и ставить его на старые рельсы или капитально ремонтировать старый. По словам врио губернатора, к модернизации трамвайного движения регион приступил два года назад. "По городу Новокузнецку… меняются трамвайные пути, меняются вагоны. Там за счет того, что мы попали в федеральную программу "Чистый воздух". Это конкретный источник, который помогал нам направлять (средства – ред.) на покупку нового подвижного состава и менять всю инфраструктуру", – сказал Середюк. В Кемерово, по его словам, разложили эту работу на несколько этапов. "Первый этап – это замена инфраструктуры… замена тяговых подстанций, замена рельс, которые в ряде случаев у нас уже стерлись и имеют ненормативное состояние, замена контактной сети и опор и только потом вагон", – пояснил врио губернатора. Шестого июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина скончался. Заведено три уголовных дела.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html

https://ria.ru/20240606/kemerovo-1950875202.html

кемерово

новокузнецк

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