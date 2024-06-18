Рейтинг@Mail.ru
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 18.06.2024 (обновлено: 18:08 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sderzhivanie-1953758598.html
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков
Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:39
2024-06-18T18:08
москва
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения назрели, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, при этом "фактор ядерного сдерживания в нашей системе обеспечения безопасности играет ключевую роль, это неоспоримо и общеизвестно - наши партнеры, наши оппоненты прекрасно понимают то значение, которое мы придаем фактору ядерного сдерживания".
https://ria.ru/20240618/nato-1953759074.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей рябков
Москва, Россия, Сергей Рябков
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков

Рябков: Москва максимально ответственно подходит к вопросам ядерного сдерживания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения назрели, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, при этом "фактор ядерного сдерживания в нашей системе обеспечения безопасности играет ключевую роль, это неоспоримо и общеизвестно - наши партнеры, наши оппоненты прекрасно понимают то значение, которое мы придаем фактору ядерного сдерживания".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Рябков отметил угрозу в словах генсека НАТО о ядерных силах
Вчера, 17:40
 
МоскваРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала