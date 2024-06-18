https://ria.ru/20240618/sderzhivanie-1953758598.html
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков
Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:39
2024-06-18T17:39
2024-06-18T18:08
москва
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия предельно ответственно относится к вопросу внесения изменений в свою ядерную доктрину, однако, опыт последних лет показывает, что такие изменения назрели, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, международная обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, при этом "фактор ядерного сдерживания в нашей системе обеспечения безопасности играет ключевую роль, это неоспоримо и общеизвестно - наши партнеры, наши оппоненты прекрасно понимают то значение, которое мы придаем фактору ядерного сдерживания".
https://ria.ru/20240618/nato-1953759074.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, сергей рябков
Москва, Россия, Сергей Рябков
Москва ответственно подходит к ядерному сдерживанию, заявил Рябков
Рябков: Москва максимально ответственно подходит к вопросам ядерного сдерживания