https://ria.ru/20240618/sberbank-1953574547.html
В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка
В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка - РИА Новости, 18.06.2024
В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка
Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:18
2024-06-18T09:18
2024-06-18T10:03
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. "С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении. Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.
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экономика, технологии, сбербанк россии, сбер
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Сбер
В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка
Сбербанк: "Умный Онлайн" появился в App Store
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка.
«
"С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении.
Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.
Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.