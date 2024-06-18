https://ria.ru/20240618/sberbank-1953574547.html

В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка

В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка - РИА Новости, 18.06.2024

В App Store появилось новое мобильное приложение для клиентов Сбербанка

Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:18

2024-06-18T09:18

2024-06-18T10:03

экономика

технологии

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новое официальное мобильное приложение для клиентов Сбербанка - "Умный Онлайн" - появилось в App Store, говорится в сообщении банка. "С сегодняшнего дня клиенты Сбера - владельцы телефонов с операционной системой iOS - вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к СберБанк Онлайн. Новое приложение называется "Умный Онлайн" и доступно по ссылке", - говорится в сообщении. Банк призывает как можно скорее скачать приложение в App Store и уточняет, что старые версии приложений "Сбербанк Онлайн" будут отключаться - до конца года банк перестанет поддерживать версии 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Проверить версию приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, добавили там.

https://ria.ru/20240606/prilozhenie-1951158571.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии, сбер