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Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
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16:56 18.06.2024 (обновлено: 17:45 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953743035.html
Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков
Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков
Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:56
2024-06-18T17:45
россия
в мире
сергей рябков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Одна из сложнейших задач, стоящих перед внешнеполитической службой, - как правильно выстроить новую систему координат, как управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом. Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - сказал он в ходе пресс-конференции."Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают. Запад полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования. К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - подчеркнул дипломат.Как отметил Рябков, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти."Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - указал Рябков.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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россия, в мире, сергей рябков, владимир путин, украина
Россия, В мире, Сергей Рябков, Владимир Путин, Украина
Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: кризис в отношениях России и Запада будет очень долгим

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Одна из сложнейших задач, стоящих перед внешнеполитической службой, - как правильно выстроить новую систему координат, как управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом. Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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"Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают. Запад полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования. К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - подчеркнул дипломат.
Как отметил Рябков, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти.
"Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - указал Рябков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
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