Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: кризис в отношениях России и Запада будет очень долгим
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Одна из сложнейших задач, стоящих перед внешнеполитической службой, - как правильно выстроить новую систему координат, как управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом. Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
"Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают. Запад полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования. К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - подчеркнул дипломат.
Как отметил Рябков, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти.
"Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - указал Рябков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".