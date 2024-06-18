https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953743035.html

Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков

Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024

Кризис в отношениях России и Запада будет долгим, заявил Рябков

Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:56

2024-06-18T16:56

2024-06-18T17:45

россия

в мире

сергей рябков

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кризис в отношениях России и коллективного Запада будет очень долгим, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Одна из сложнейших задач, стоящих перед внешнеполитической службой, - как правильно выстроить новую систему координат, как управлять кризисом в отношениях с коллективным Западом. Этот кризис очень долгим будет. Как реагировать на всякого рода эксцессы с той стороны, а они возможны", - сказал он в ходе пресс-конференции."Я думаю, что Запад как геополитическое понятие безнадежен, и попытки достучаться, донести какие-то позиции, подходы, оценки, соображения, они результата не дают. Запад полностью замкнулся в своей раковине неприятия альтернативных моделей и общественно-политического устройства, и внешнеполитического позиционирования. К сожалению, примитивизация элит – это не отменимо", - подчеркнул дипломат.Как отметил Рябков, президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в прошлую пятницу "достаточно предметно и развернуто высказался", обратившись к мировому большинству, а также к сотрудникам МИД и других федеральных органов власти."Я думаю, этот сигнал услышан всеми, и моментальная реакция наших противников, что, вот, Путин выдвинул ультиматум, свидетельствует о том, что навык следить за происходящим и фиксировать важные сигналы из Москвы не утрачен. Другое дело – как это может быть трансформировано в практических действиях. Пока мы не видим отзвука, хотя бы отдаленно напоминающего появления оттенка здравого смысла в поведении коллективного Запада", - указал Рябков.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, сергей рябков, владимир путин, украина