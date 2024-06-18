https://ria.ru/20240618/ruzhe-1953704526.html

Кировские полицейские передали антидроновое ружье ветеранам СВО

Кировские полицейские передали антидроновое ружье ветеранам СВО - РИА Новости, 18.06.2024

Кировские полицейские передали антидроновое ружье ветеранам СВО

Кировские полицейские передали антидроновое ружье и детектор дронов ветеранам органов внутренних дел, участвующим в специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:45

2024-06-18T15:45

2024-06-18T15:45

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Кировские полицейские передали антидроновое ружье и детектор дронов ветеранам органов внутренних дел, участвующим в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сотрудники полиции за счет добровольных пожертвований приобретают предметы, необходимые бойцам-участникам СВО. На этот раз они закупили элементы боевой экипировки, прицелы и другие приспособления к огнестрельному оружию, а также инструменты, автомобильные запчасти и электронные устройства на 2,5 миллиона рублей. "На днях начальник УМВД России по городу Кирову Александр Вдовкин передал антидроновое ружье, детектор дронов бывшему сотруднику городского управления полиции, подполковнику милиции в отставке Андрею Касимову. Андрей Ибрагимович был мобилизован в 2022 году, в настоящее время находится на лечении после ранения", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, Касимов рассказал о потребности в подобных устройствах на фронте. Их использование позволяет вовремя узнать об исходящей угрозе и принять меры по нейтрализации беспилотников противника. Приобретенные полицейскими устройства уже доставлены на линию боевого соприкосновения и используются при решении служебно-боевых задач, а ветераны МВД благодарят своих коллег. "Решение о добровольном сборе денежных средств для оказания помощи участникам СВО и членам их семей было принято по инициативе Совета молодых сотрудников. Сотрудники органов внутренних дел, многие из которых сами являются ветеранами боевых действий, такое начинание поддержали. Помощь участникам СВО будет продолжена", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231220/svo-1916894484.html

https://ria.ru/20240327/kvadrotsikl-1936234006.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, киров, сво, гуманитарная помощь, благотворительность