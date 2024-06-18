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Украинских военных Бокия и Мехеда объявили в розыск в России

Украинских военных Бокия и Мехеда объявили в розыск в России - РИА Новости, 18.06.2024

Украинских военных Бокия и Мехеда объявили в розыск в России

Бывший замминистра обороны Украины Петр Мехед и экс-замначальника генштаба ВСУ Виктор Бокий объявлены в розыск в России, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:43

2024-06-18T14:43

2024-06-18T14:48

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Украины Петр Мехед и экс-замначальника генштаба ВСУ Виктор Бокий объявлены в розыск в России, следует из базы МВД РФ. "Петр Николаевич Мехед, 22.03.1961. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ. Также в базе ведомства в розыске значится Виктор Бокий 1971 года рождения. В мае СК сообщал, что бывшему заместителю министра обороны Украины Мехеду и экс-начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Бокию заочно предъявлены обвинения. По данным ведомства, они осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, в результате чего ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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в мире, россия, украина, донбасс, петр мехед, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)