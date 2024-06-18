https://ria.ru/20240618/rossiya-1953559730.html
В КНДР назвали столкновение России и НАТО реальностью
В КНДР назвали столкновение России и НАТО реальностью - РИА Новости, 18.06.2024
В КНДР назвали столкновение России и НАТО реальностью
Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью, но победа РФ и превосходство на украинском фронте все более очевидны, говорится... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:33
2024-06-18T05:33
2024-06-18T05:34
специальная военная операция на украине
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нато
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью, но победа РФ и превосходство на украинском фронте все более очевидны, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина. "Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО и прямое противостояние между ядерными державами, худшее со времен холодной войны, становится реальностью", - пишет ЦТАК. Отмечается, что специальная военная операция России — это не только борьба за безопасность и суверенитет страны против неонацистских сил на Украине, но и за стабильность региона и международную справедливость, а также за установление справедливого и мирного нового миропорядка, "священная война против имперских гегемонистских сил", возглавляемых США. ЦТАК подчеркивает, что США и Запад не смогли добиться своей цели нанести России "стратегическое поражение" и ситуация на поле боя начала склоняться не в их пользу, тогда пошли на "еще более рискованную авантюру", одобрив удары по территории России, что ясно демонстрирует агрессивный характер их политики в отношении РФ. "Сегодня специальная военная операция под руководством президента (РФ) Владимира Путина превращается в всенародную священную войну за суверенитет, национальную честь, международную справедливость и мир, и эта победа становится все более очевидной. Сейчас военное превосходство России на украинском фронте становится все более очевидным", - пишет ЦТАК.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953557574.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, КНДР (Северная Корея)
В КНДР назвали столкновение России и НАТО реальностью
ЦТАК: превосходство России в украинском конфликте становится все более очевидно
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью, но победа РФ и превосходство на украинском фронте все более очевидны, говорится в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина.
"Непосредственное столкновение между Россией и США, НАТО и прямое противостояние между ядерными державами, худшее со времен холодной войны, становится реальностью", - пишет ЦТАК.
Отмечается, что специальная военная операция России — это не только борьба за безопасность и суверенитет страны против неонацистских сил на Украине
, но и за стабильность региона и международную справедливость, а также за установление справедливого и мирного нового миропорядка, "священная война против имперских гегемонистских сил", возглавляемых США.
ЦТАК подчеркивает, что США и Запад не смогли добиться своей цели нанести России "стратегическое поражение" и ситуация на поле боя начала склоняться не в их пользу, тогда пошли на "еще более рискованную авантюру", одобрив удары по территории России, что ясно демонстрирует агрессивный характер их политики в отношении РФ.
"Сегодня специальная военная операция под руководством президента (РФ) Владимира Путина превращается в всенародную священную войну за суверенитет, национальную честь, международную справедливость и мир, и эта победа становится все более очевидной. Сейчас военное превосходство России на украинском фронте становится все более очевидным", - пишет ЦТАК.