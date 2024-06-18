https://ria.ru/20240618/rossiya-1953546104.html

Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин

Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин

Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун"... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:34

2024-06-18T00:34

2024-06-18T11:31

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно – в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

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россия, владимир путин, в мире