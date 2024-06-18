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Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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00:34 18.06.2024 (обновлено: 11:31 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953546104.html
Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин
Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин
Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун"... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:34
2024-06-18T11:31
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно – в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россия открыта для равноправного диалога, заявил Путин

Путин: Россия выступает за равноправный диалог по всем сложным вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем самым сложным вопросам, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Россия была и будет открыта для равноправного диалога по всем, самым сложным вопросам. Вновь говорил об этом недавно – в ходе встречи с российскими дипломатами в Москве", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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