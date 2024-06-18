https://ria.ru/20240618/rosprirodnadzor-1953556439.html

Росприроднадзор проконтролирует работу очистных сооружений на Черном море

Росприроднадзор проконтролирует работу очистных сооружений на Черном море - РИА Новости, 18.06.2024

Росприроднадзор проконтролирует работу очистных сооружений на Черном море

Результат строительства очистных сооружений на побережье Черного моря будет заметен не позднее 2027 года, Росприроднадзор будет контролировать эксплуатацию... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:46

2024-06-18T03:46

2024-06-18T03:46

общество

черное море

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Результат строительства очистных сооружений на побережье Черного моря будет заметен не позднее 2027 года, Росприроднадзор будет контролировать эксплуатацию объектов, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова. "Мы понимаем, что нагрузка на курортные регионы изменилась, она возросла кратно - в пик сезона мы получаем с вами десятикратное увеличение населения. Конечно, система ТКО, система водоснабжения и водоотведения испытывают стрессовые нагрузки в этот момент. Плюс инфраструктура еще советских времен, старая, мы ее обязаны менять. Я думаю, что к 2027 году мы уже будем иметь более четкую картину. Может быть, чуть раньше, но это зависит от Минстроя. Наша задача — подтвердить экологическую эффективность этого мероприятия", - сказала Радионова. По ее словам, Росприроднадзор рассмотрит очистные сооружения, как только они "зайдут" на экологическую экспертизу и будет контролировать их эксплуатацию после завершения строительства.

https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html

черное море

россия

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общество, черное море, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия