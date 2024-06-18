https://ria.ru/20240618/rosprirodnadzor-1953554542.html

Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова

Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова - РИА Новости, 18.06.2024

Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова

Белый медведь, крупный краснокнижный хищник и символ России, может стать таким же инструментом дипломатии для страны, как панда для Китая, заявила в интервью... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:04

2024-06-18T03:04

2024-06-18T11:35

россия

китай

светлана радионова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875764626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d13d92d2d59d0eca3f9d6b9c3b9940f1.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Белый медведь, крупный краснокнижный хищник и символ России, может стать таким же инструментом дипломатии для страны, как панда для Китая, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Идею организовать работу "Медвежьих патрулей" Радионова озвучила впервые на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2024 года. "Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит "панда-дипломатию". Мы с президентом об этом говорили", - сказала Радионова. По ее словам, за последние четыре года возникло 25 случаев, когда белый медведь выходил к людям, и Росприроднадзору приходилось вмешиваться и принимать решение, что делать с краснокнижным хищником. "Медвежий патруль – это обучение людей, живущих в арктической зоне, правильному поведению при встрече с белым медведем. Это может спасти жизни людей и животных. Люди должны знать, как себя вести при встрече с мишкой, куда писать, звонить, как действовать. Две ситуации недавно у нас были, оба раза людям удалось просто отпугнуть, отогнать медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания", - сказала глава ведомства.

https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html

https://ria.ru/20240612/festival-1952373437.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)