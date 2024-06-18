https://ria.ru/20240618/rosprirodnadzor-1953554542.html
Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова
Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова - РИА Новости, 18.06.2024
Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова
Белый медведь, крупный краснокнижный хищник и символ России, может стать таким же инструментом дипломатии для страны, как панда для Китая, заявила в интервью... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:04
2024-06-18T03:04
2024-06-18T11:35
россия
китай
светлана радионова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Белый медведь, крупный краснокнижный хищник и символ России, может стать таким же инструментом дипломатии для страны, как панда для Китая, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Идею организовать работу "Медвежьих патрулей" Радионова озвучила впервые на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2024 года. "Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит "панда-дипломатию". Мы с президентом об этом говорили", - сказала Радионова. По ее словам, за последние четыре года возникло 25 случаев, когда белый медведь выходил к людям, и Росприроднадзору приходилось вмешиваться и принимать решение, что делать с краснокнижным хищником. "Медвежий патруль – это обучение людей, живущих в арктической зоне, правильному поведению при встрече с белым медведем. Это может спасти жизни людей и животных. Люди должны знать, как себя вести при встрече с мишкой, куда писать, звонить, как действовать. Две ситуации недавно у нас были, оба раза людям удалось просто отпугнуть, отогнать медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания", - сказала глава ведомства.
https://ria.ru/20240616/kit-1953208421.html
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россия, китай, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Китай, Светлана Радионова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Белый медведь может стать инструментом дипломатии, заявила Радионова
Росприроднадзор: белый медведь может стать инструментом дипломатии для России
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Белый медведь, крупный краснокнижный хищник и символ России, может стать таким же инструментом дипломатии для страны, как панда для Китая, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Идею организовать работу "Медвежьих патрулей" Радионова озвучила впервые на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
в январе 2024 года.
"Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым. Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит "панда-дипломатию". Мы с президентом об этом говорили", - сказала Радионова.
По ее словам, за последние четыре года возникло 25 случаев, когда белый медведь выходил к людям, и Росприроднадзору приходилось вмешиваться и принимать решение, что делать с краснокнижным хищником.
"Медвежий патруль – это обучение людей, живущих в арктической зоне, правильному поведению при встрече с белым медведем. Это может спасти жизни людей и животных. Люди должны знать, как себя вести при встрече с мишкой, куда писать, звонить, как действовать. Две ситуации недавно у нас были, оба раза людям удалось просто отпугнуть, отогнать медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания", - сказала глава ведомства.