https://ria.ru/20240618/rospotrebnadzor-1953797582.html

Зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой

Зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой - РИА Новости, 18.06.2024

Зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой

Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой, изъято более 172 тонн опасной продукции,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:45

2024-06-18T19:45

2024-06-18T23:16

москва

московская область (подмосковье)

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой, изъято более 172 тонн опасной продукции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В связи с регистрацией случаев ботулизма в Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан Роспотребнадзором незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование, уточнили в пресс-службе. Источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке", основные изготовители ООО "Локалкитчен" и ООО "САВОН-К", изготавливающие фасоль для салатов, пояснили в ведомстве."Предприятие расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях",- говорится в сообщении.Процесс приготовления фасоли был организован с нарушением всех требований и норм, подчеркнули в пресс-службе. Предприятием самостоятельно были установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25 °C, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции, пояснили в ведомстве.На предприятии также отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, используемая для технологического процесса изготовления продукции, хранилась на улице, добавили в пресс-службе.Санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки, отметили в Роспотребнадзоре.Всего из оборота было изъято более 172 тонн опасной продукции. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

москва

московская область (подмосковье)

нижегородская область

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москва, московская область (подмосковье), нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии